Pak už stačí na birdlife.cz/capi stručně zapsat, co bylo na hnízdě vidět. I to lze zaznamenat snadno, plyne ze slov Gabriely Dobruské z České společnosti ornitologické: „Právě v tomto období mladí čápi na hnízdě postávají, trénují let a komunikují s rodiči i mezi sebou – a je snadné je spočítat.“ Pomoci tak může rodina na výletě stejně jako všímavý důchodce sledující dění za oknem.

Díky téměř devíti stovkám dobrovolníků mají ornitologové zmapováno přes půl tisícovky čapích hnízd s mláďaty – přičemž je potvrzeno, že na 287 hnízdech už jsou mláďata vzrostlá. Pořád je ale co doplňovat. Podívejme se třeba na Kutnohorsko, kde evidovaných hnízd není mnoho. Dvě vzrostlá a plně opeřená mláďata jsou zde hlášena z Vavřince-Chmeliště, dokonce tři sedí na komíně v Čáslavi-Novém Městě.

Jenže – platí to stále? Je tam všechno v pořádku? A pak: ověřeny jsou ještě Žehušice se dvěma zatím dorůstajícími mláďaty a Uhlířské Janovice, kde hnízdo zůstalo letos neobsazené. Ale co Chlístovice-Kralice, kde byl pozorován přílet, ale pak už nic, co by nasvědčovalo příchodu potomstva? Či Červené Janovice: dlouhodobě nevyužívané hnízdo letos ještě nikdo nekontroloval…

PODÍVEJTE SE: Jak by jednou mohlo vypadat město budoucnosti u Milovic?

„V programu občanské vědy sledujeme průběh hnízdění čápů již od roku 2014. Loni jsme zažili velmi úspěšnou sezonu – zapojilo se 1008 dobrovolníků, kteří spočítali 1567 vzletných mláďat,“ připomněla Dobruská, která je koordinátorkou programu Čapí hnízda.

Podle jejích slov je důležité kontrolovat hnízda průběžně – a vydržet až do začátku srpna, kdy mladí čápi opouštějí hnízda. „Právě údaje o plně vzrostlých mláďatech trénujících let jsou klíčové pro vyhodnocení úspěšnosti hnízdění,“ vysvětlila.

Jak postupovat při sledování čápů?



- Pokud o hnízdě ve svém okolí nevíte, na mapě čapích hnízd (birdlife.cz/capi) najdete všechna zjištěná hnízda, zobrazená různými barvami. Vydejte se k některému z nich a zjistěte, zda jsou na něm mláďata a jak velká – v prachovém šatě, či se již podobají svým rodičům.



- Velká mláďata se od dospělých ptáků liší šedýma nohama a šedým zobákem.



- Své pozorování zapište na birdlife.cz/capi; je možné přidat i fotografii. Pozorování lze zadat i přímo v terénu přes mobilní aplikaci Avif Mobile. Na mapě je možné najít i další hnízda v okolí, ke kterým lze následně zamířit.



- Důležitá je zejména kontrola hnízd svítících v mapě oranžově, kde je zaznamenáno, že byla viděna malá mláďata, ale jejich další osud zatím není známý.



- Pokud čápa neuvidíte, zadejte „čáp nepozorován“: jen tak bude jasné, že hnízdo bylo kontrolováno.



Zdroj: Česká společnost ornitologická