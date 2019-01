Kutnohorsko - Na Kutnohorsku se začala na konci minulého týdne sklízet vinná réva. Přestože je jí letos v celém kraji v porovnání s loňským rokem málo, vinař Lukáš Rudolfský z Vinných sklepů Kutná Hora zatím předpokládá, že úroda v regionu bude v tomto roce velice kvalitní.

Ilustrační foto: Víno z kutnohorské vinice | Foto: archiv Deníku

„U pozdních odrůd vinné révy se však bude moci říct více informací až přibližně za čtyři až pět týdnů. Je to ještě dlouhá doba, ale věříme, že v září bude pěkné a slunečné počasí, tudíž bude letošní ročník patřit k těm nadprůměrným," uvedl Lukáš Rudolfský.

Budoucí ročník 2016 vypadá podle vinaře velmi slibně i co se týče cukernatosti. Naznačují to výsledky sklizně z minulého týdne. V pátek se začala sbírat pod zámkem Kačina vinná réva odrůdy Solaris. „Jedná se o takovou ranou, rezistentní odrůdu. Zde je cukernatost poměrně vysoká, a to 25 stupňů, které byly naměřené na moštoměru," řekl Rudolfský.

Vinice na Kačině ale jsou jen začátek. Záhy se začne i se sklizní přímo v Kutné Hoře. „Pokud vše půjde podle plánu, začneme příští týden," doplnil vinař.

Jako první se bude vinná réva sklízet na vinici pod kopcem Kaňk, kde se začne sbírat odrůda Muškát Ottonel. Počítá se i se sklizní odrůdy Müller Thurgau, Tramínu červeného, Svatovavřineckého, Rulandského šedého, Chardonnay a zejména Rulandského modrého, kterého je ve výsadbě kutnohorských vinic nejvíce.

Padlí révy

Vinaři na vývoj letošního ročníku nahlížejí s velkým optimismem, a to i přesto, že vinice na Kutnohorsku letos mírně potrápily choroby, hlavně takzvané padlí révy.

Chorobu způsobuje houba Erysiphe necator v lokalitách s vyšší vlhkostí. Vína z infikovaných hroznů mají nižší obsah aromatických látek, cukrů a červená vína obsahují méně barviv. „Kvůli chorobám jsme ztratili asi sedm procent, což je ale velice dobré a tolerovatelné," poznamenal Rudolfský.

Doplnil, že ztráta do deseti procent je u vinařství stále přijatelný stav. Padlí révy podle něj nepotrápilo jen vinice, ale i zahrady soukromníků. „Mnoho lidí, kteří mají na své zahradě pár keřů vinné révy, si k nám chodilo pro rady," dodal Lukáš Rudolfský.

