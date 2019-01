/FOTOGALERIE/ Další novou porci adrenalinové zábavy nabízejí v čestlickém aquaparku u Prahy. V místním vodním komplexu Aquapalace otevřeli novinku – virtuální tobogán. Ten kombinuje klasický jízdu na tobogánu s virtuálním světem.

Novinka nazvaná VR Slide přináší návštěvníkům možnost za jízdy tobogánem se přenést do prostředí nekonečného vesmíru nebo na nebeskou oblohu. Stačí k tomu málo. Vystoupat do výše, kde tobogán nazvaný Magic Tube začíná, nasadit si speciální vodotěsné brýle, které poskytují 360stupňový pohled do okolního prostředí, usednout na gumovou duši a spustit se dolů.

Dokonalé synchronizace pohybu a obrazu je dosaženo díky sledovacímu systému, který byl vyvinut přímo pro tento účel a který dokáže přesně určit, kde se jedoucí právě nachází. Jedinečný prožitek podpoří také doprovodný zvuk a přímý kontakt s vodou, která během jízdy tobogánem proudí a vystřikuje.

Nová atrakce se objevila poprvé vloni v největším evropském vodním světě Galaxy Erding v Německu, v Čestlicích je tak druhou v pořadí.

Nová éra vodní zábavy

Tato forma vodní zábavy pochází ze Silicon Valley, světového centra IT a technologického průmyslu. Přinesla ji sem společnost Ballast VR právě ze Silicon Valley ve spolupráci s německou firmou Wiegand Maelzer.

„Poslední překážkou, která dosud bránila užít si virtuální realitu naplno, bylo omezení pohybu. Atrakce VR slide je první svého druhu, která toto překonává. Spatřujeme v ní začátek nové éry vodní zábavy, která bude v budoucnu raketově růst,“ uvedl Sirko Adler, zástupce dodavatele technologie distribuční společnosti Wiegand Maelzer.

„Virtuální realita na tobogánu zprostředkovává lidem novou dimenzi vodní zábavy, která u nás dosud neměla obdoby. Jsme proto velice rádi, že tuto výjimečnou atrakci můžeme nabídnout našim návštěvníkům jako první. Posouvat limity zábavy a udávat trendy je naším dlouhodobým cílem a naplňuje vizi být nejzábavnějším aquaparkem široko daleko,“ sdělila Vladana Horáková, generální manažerka Aquapalace Praha.

Atrakci nesoucí název „Magic Tube“, který vzešel z diváckého hlasování, pokřtili první jízdou modelka Eliška Bučková a herec Jakub Kohák.

Otevírací doba tobogánu s virtuální realitou, který je určen všem od věku nad deset let, je ve všední dny odpoledne a o víkendech po celý den.