Teplo v Hořovicích výrazně zdražilo. Zlevnění by mohlo přijít po Novém roce

Místopředsedkyně představenstva provozovatelské společnosti Vladana Horáková upozornila, že enormní nárůst cen plynu má „devastující následky“ pro fungování bazénu, saun i fitness centra. „Pokud by se zvýšené náklady promítly do ceny vstupného, stala by se návštěva bazénu pro drtivou většinu obyvatel České republiky vyloučená z finančních důvodů,“ uvedla. Horáková dále zdůraznila, že deset milionů žádaných od kraje by stejně nevyrovnalo navýšení cen plynu a elektřiny – nicméně by umožnilo zachovat cenově dostupné vstupné. Jaké důsledky v tomto směru bude mít, že kraj peníze nepošle, není zatím jasné.

Precedent pro koupaliště i ski areály

Kdyby však zastupitelé vyhověli, patrně by se roztrhl příslovečný pytel s dalšími žádostmi obdobného charakteru. I Horáková ostatně uvedla: „Mluvíme nejen na sebe, ale za většinu provozovatelů bazénů v České republice.“ Pondělní hlasování středočeských zastupitelů tak lze vnímat jako poselství i dalším akvaparkům, vodním světům a bazénům. Jestliže se v tomto případě zastupitelé rozhodli nevyhovět, lze předpokládat, že totožný postoj by zaujali k případným dalším žadatelům.

Daleko od pravdy zřejmě nemusí být úvaha, že by podle stejného vzorce mohl kraj postupovat i v případě lyžařských center. Byť těch je v kraji přece jen podstatně méně než krytých plaveckých areálů.