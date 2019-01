Střední Čechy - Značný zájem provází již s předstihem historicky první setkání starostů obcí a měst s vedením Středočeského kraje, které hejtmanství pořádá v úterý v Kongresovém centru Praha. Vyplývá to ze slov mluvčího krajského úřadu Pavla Lochaře. „Účast zatím potvrdilo přes šest set z celkem z 1145 starostů," připomněl v pondělí. „Pozvánku na tuto mimořádnou akci dostali všichni primátoři, starostky a starostové," poznamenal.

Kongresové centrum Praha. | Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Setkání se má stát příležitostí k tomu, aby nové vedení kraje vzešlé z říjnových voleb – v radě zasedají členové koalice reprezentující zastupitele z ANO, STAN, ODS a trojici Nezávislých Středočechů původně zvolených za TOP 09 – přiblížilo představitelům obcí a měst své vize a záměry, jež hodlá naplnit během čtyřletého volebního období.

Už předem je zřejmé, že bude řeč zejména o penězích

Představí také možnosti konkrétní spolupráce s krajem – a rovněž vyslechne jejich dotazy, podněty či náměty. Dá se sice očekávat, že během hodinové diskuse se na všechny nedostane, bez odpovědi však nemají zůstat ani otázky, které nezazní před celým shromážděním. Účastníci setkání dostanou možnost předat je vedoucím příslušným odborů krajského úřadu – s tím, že odpovědi pak obdrží od nich.

Už předem je zřejmé, že v rámci programu bude řeč zejména o penězích – a především o možnostech čerpat ve prospěch místních záměrů krajské dotace. Jistě to bude téma sledované obzvlášť pozorně – už proto, že možnost čerpat finanční prostředky nabídne sedm krajských fondů, na něž je v rozpočtu vyčleněno 410 milionů korun. A otevřeny jsou i další příležitosti – třeba spolupráce obcí s krajem při čerpání dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Jsme tady pro starosty, ne oni pro nás, shrnula hejtmanka

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) chce vystoupit s potvrzením slibu, který dala hned po svém zvolení do funkce: ke všem starostům bude její tým přistupovat spravedlivě a takovým způsobem, aby radnice nacházely v budově hejtmanství ve Zborovské ulici na pražském Smíchově oporu.

„Jsme tady my pro starosty, ne oni pro nás," shrnula hejtmanka, co chce zástupcům všech středočeských regionů v úterý zdůraznit – a následně i naplňovat. Vedle hejtmanky osloví shromážděné starosty a primátory i její náměstci a radní, aby představili plány v jednotlivých oblastech spadajících do jejich kompetence (v nichž spolupracují s příslušnými odbory krajského úřadu).

Peníze jsou potřeba i na památkovou péči

I v těchto případech se řeč ponejvíce stočí k financím. Odbor sociálních věcí chystá informace jak o financování sociálních služeb (a také o roli obcí v jejich systému), tak o problematice veřejného opatrovnictví, odbor zdravotnictví zase přiblíží možnosti získat peníze z humanitárního fondu kraje.

Peníze jsou potřeba i na památkovou péči a kulturu, a tak nebude chybět představení možnosti získat podporu pro knihovny a kulturní aktivity či dotace na obnovu památek. Rovněž na oblast životního prostředí se bude na setkání nahlížet přes finance – v tomto případě se tématem stanou jednak kotlíkové dotace, jednak peníze na ekologickou výchovu. „Z oblasti školství se starostové dozvědí nové informace týkající se problematiky obvodů spádových škol," doplnil Lochař.

Černá se ujme funkce ředitelky středočeského krajského úřadu

Pozorně sledovaným hostem se jistě stane i dosavadní tajemnice radnice Prahy 13 Kateřina Černá. Právě ona uspěla ve výběrovém řízení – a od počátku března se ujme funkce ředitelky středočeského krajského úřadu.