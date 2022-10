Dojde na dočasné uzavírky jedné tunelové trouby s přesměrováním provozu do té druhé. „Prosíme řidiče o zvýšenou pozornost a sledování proměnného dopravního značení a informačních tabulí,“ zdůraznil Buček.

První omezení začne platit 7. října 15 minut po 21. hodině a trvat má do neděle, kdy se s jeho ukončením počítá čtvrt hodiny před polednem. V případě tunelu Cholupice (nebo také Komořanského) bude uzavřena pravá trouba a provoz bude veden v levé tunelové troubě v režimu 2+1 jízdní pruh (dva pruhy ve směru Brno). Tunel Lochkov uzavře levou troubu – a v pravé se bude jezdit v režimu 1+2 (se dvěma pruhy ve směru na Plzeň). O týden později, od 14. do 16. října, má omezení platit v obdobných časech – a uzavřené trouby se prohodí. Jezdit se pak bude vždy volnou troubou, a to v režimu 1+1: v tunelu Cholupice tou pravou a tunelem Lochkov bude provoz veden v levé troubě.

Krátkodobě se ale počítá i s úplnými uzavírkami, upozornil Buček. „Při stavbě a demontáži dopravního omezení budou tunely na 15 minut zcela uzavřeny za účasti Policie ČR, a to v časech 21.00–21.15 při stavbě a 11.45–12.00 při demontáži,“ upřesnil.