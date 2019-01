Týnec nad Sázavou - Která strana je lepší, a proto pro praktický život voličů vhodnější? Na to mají manželé Květuše a Vladimír Doleželovi z Týnce nad Sázavou na Benešovsku rozdílný názor. Na jednom se ale shodnou bez potíží. K dalším volbám rozhodně půjdou znovu.

Volby do krajského zastupitelstva - Týnec nad Sázavou okrsek číslo 1 | Foto: Zdeněk Kellner

„Za těch téměř čtyřiačtyřicet let manželství, jsme ještě žádné volby nevynechali," potvrdila usměvavá Květa. Proto přišli i tentokrát. Při krajských volbách hlasovali ve své volební místnosti, v jídelně staré školy. Doleželovi, tak, jako jiní, vnímají různé typy voleb různě. Ale právě hlasování o nových členech krajského zastupitelstva, považují oba za dost důležité.

„Mě moc neberou volby senátní, Vláďa je zase považuje za důležité," přiznala volička s tím, že pro ni jsou nejdůležitější volby do obecních zastupitelstev, které určují, kdo bude řídit její město, Týnec nad Sázavou a bude přerozdělovat městské peníze na jednotlivé akce. „Já zase považuji za nejdůležitější volby do poslanecké sněmovny. Právě poslanci pomohou s penězi do jednotlivých měst," míní Vladimír Doležel.

Zodpovědná volba

Jak sami Doleželovi po vhození obálky do schránky s úsměvem potvrdili, volili odpovědně. Oba totiž zakroužkovali politiky, kterým důvěřují. „Já jsem kroužkoval osobnosti, které znám," řekl Vladimír Doležel. Jeho žena stranu, jejíž lístek vložila do obálky, úplně dopodrobna nezná. Přesto do ní vkládá naději, na lepší budoucnost kraje. A právě proto na kandidátce ještě kroužkovala. Vybírala citem. S přihlédnutím na věk, profesi nebo místo jejího uplatňování.

A podle čeho rozhodovali Květuše a Vladimír Doleželovi, které straně dají svůj hlas? Podle televizních debat? „To ani ne. Moc jsme je nesledovali. Přesto hlavním zdrojem našich informací bylo televizní zpravodajství. Dost jsem zjistila také díky facebooku a pár informací se k nám doneslo i prostřednictvím novin," sdělila Květuše Doleželová.

Nabyté informace pak samozřejmě probírají nejen doma. „O politice se bavíme také s bývalými kolegyněmi. A to se pak pokaždé pohádáme. Ale potom se samozřejmě zase udobříme. Je totiž jasné, že si přátelství nebudeme přece kazit nějakou politikou," zasmála se Květuše Doleželová.

