O chvíli později přidali informace o objížďkách a výzvu k opatrné jízdě. „Stanovili jsme objízdné trasy ve směru na Brno přes Jažlovice a Všechromy, na Prahu pojedete stejnými obcemi. Prosíme, jeďte s co nejvyšší opatrností vzhledem k počasí, padajícím stromům, drátům a hustému provozu na objízdných trasách,“ uvedli policisté.

Popadané dráty nebyly na D1 jediným problémem. Další následně vytvořili sami řidiči. „Ze začátku jsme tak chválili řidiče, jak výborně vytvořili záchranářskou uličku,“ předeslala policejní mluvčí. Jenže pak se začala situace měnit. Policisté na tísňovou linku přijali nejméně deset oznámení o řidičích, kteří otáčeli do protisměru, projížděli právě záchranářskou uličkou a blokovali příjezd vozidel IZS. To je závažný přestupek, za který se budou zpovídat a hrozí jim pokuta pět až deset tisíc, zákaz řízení až na jeden rok a ztráta sedmi bodů.

Informace Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje



V noci na naše silnice spadly stromy i elektrické vedení. Museli jsme proto uzavřít silnici III/3353 mezi Hrusicemi a křižovatkou na Turkovice. A silnici III/00323 v úseku Kasovice po křižovatku se silnicí II/107. Intenzivně pracujeme na tom, abychom následky noční bouřky co nejrychleji odstranili. Komunikujeme se správcem elektrického vedení, zajišťujeme také způsob odstranění polomů stromů buď naší těžkou technikou, nebo ve spolupráci s hasičským záchranným sborem. Děláme maximum pro to, aby oba úseky byly co nejdříve opět průjezdné. Řidičům děkujeme za pochopení.



Silnice III/3353 Hrusice už je v provozu, překážky z noční bouře jsme již odstranili. Přejeme řidičům šťastnou cestu.

Náhradní trasa pro elektřinu

Silné bouřky v pátek večer připravily ve středních Čechách o dodávky elektřiny 15 tisíc domácností, hlavně v okresech Praha-východ a Benešov. Na vysokém napětí bylo šest poruch, jedna z nich zastavila provoz na dálnici D1.

K sobotní sedmé hodině bylo podle mluvčí ČEZ Soni Holingerové bez dodávek proudu kolem 1300 domácností, z toho zhruba 200 na Benešovsku a 1100 v okrese Praha-východ. "K postupnému obnovení dodávek by mělo dojít do 12 hodin," řekla. Energetici povedou elektřinu náhradní trasou, poškozené stožáry budou nahrazeny novými, které je třeba objednat. K jejich nahrazení na místě tak podle mluvčí dojde přibližně za půl roku.

Středočeští hasiči měli od pátečních 18 hodin do sobotních 6.30 hodin hlášeno celkově 77 událostí, z toho ve 44 případech šlo o pomoc s odstraňováním padlých stromů a v osmi případech o další technickou pomoc, která souvisela s bouřkou. Nejvíce událostí bylo podle mluvčího středočeských hasičů Jana Sýkory v okresech Praha-východ a Benešov.

Meteorologové varovali, že silné bouřky budou postupovat směrem na Kolínsko, Kutnohorsko a Čáslavsko. V těchto bouřích místy foukal vítr o síle kolem 70 kilometrů v hodině a kromě dešťových kapek padaly až dvoucentimetrové kroupy.

