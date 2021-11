Tyto léčivé preparáty dokážou zbrzdit šíření viru v těle – a tím zamezit těžkému průběhu nemoci. Pacienty, jimž by mohly pomoci, posílají praktičtí lékaři do nemocnic, kde jsou jim monoklonální protilátky podány sice formou infuze, avšak ambulantně: po aplikaci odcházejí domů.

Podávání přerušeno, obnovení neznámé

Pacienti z části Kladenska a Mělnicka, kteří by spádově náleželi k nemocnici ve Slaném, ale mohou zůstat doma rovnou. Nebo hledat jiné pracoviště, které jim tento preparát aplikuje. Ve Slaném to nyní nebude: zásoby v pátek došly a s objednáním nových je problém. Nemocnice proto na svém webu informovala, že podávání těchto léčivých přípravků byla nucena přerušit. „Bohužel na zatím neurčenou dobu,“ upřesňuje s vysvětlením, že nyní si tyto látky nelze ani objednat: v České republice došly. „Jakmile bude obnovena distribuce, k léčbě indikovaných pacientů se ihned vrátíme,“ sděluje dále.

Dělat si zásoby? K tomu dřív nebyl důvod

Slánská nemocnice se připojila k velkým oblastním nemocnicím v Příbrami a v Kladně, jež vyčerpání zásob ohlásily ve čtvrtek a v pátek. Další oblastní nemocnice, tedy velké nemocnice zřizované krajem, v pátek odhadovaly, že jejich zásoby by mohly vydržet zhruba na pět až deset dnů; jak kde. Extra velkou rezervu ale nemají nikde. Jen mluvčí Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi Hana Kopalová v pátek Deníku řekla, že se zde trochu předzásobili, protože výpadek v dodávkách očekávali.

Pro menší nemocnice, k nimž patří třeba právě ta ve Slaném, se nicméně nakupovat do foroty nejeví jako schůdná cesta, jestliže v současné době za běžných okolností tato nemocnice spotřebuje denně monoklonální protilátky za více než čtvrt milionu korun. Pro jednoho pacienta vyjdou na 30 tisíc – a denně nyní bylo takových pacientů kolem deseti. Ke křečkování zásob ostatně ani nebyl důvod, jestliže dodávky z distribučního místa v lékárně nemocnice v pražském Motole dosud neprovázely problémy. Nyní se však celostátně řeší, že tyto protilátky došly, přičemž nejbližší dodávka se očekává nejdříve v úterý.

Středočeský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS) v pátek ohlásil, že zásoby pro krajské nemocnice – tedy pětici oblastních nemocnic v Benešově, Kladně, Kolíně, Mladé Boleslavi a Příbrami – začali řešit krajští koordinátoři intenzivní péče a očkování. Cestou pro nápravu problému v nejbližších dnech je převoz těchto léků z jiných zařízení, kde ještě k dispozici jsou – s tím, že normální poměry by se měly brzy vrátit, jestliže zmíněná dodávka má do České republiky dorazit nejpozději v úterý. Podle Pavlíkových slov by díky tomu, že koordinátoři nyní koordinují i předávání zásob monoklonálních protilátek mezi krajskými zdravotnickými zařízeními, měly být tyto léky dostupné tak, aby je dostali všichni, kteří je skutečně potřebují. Pavlík současně upozornil na přerozdělení léků z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny.

Nový způsob distribuce přes nemocnici v Kladně

Podle sobotních informací se nyní hospodaření s dávkami těchto léčiv, které aktuálně zůstávají k dispozici, mění v celé republice. Podle ministerstva zdravotnictví jich je asi osm tisíc, což by mělo stačit na týden. Objednávky se mají řešit přes koordinační centra lůžkové péče (což jsou struktury známé z jara, kdy zajišťovaly převážení pacientů mezi nemocnicemi, pracujícími za hnanou své kapacity a na samé mezi svých možností). Zásobování nemocnic ve středních Čechách monoklonálními protilátkami bude nyní centrální.

Dodávky poskytnuté státem budou směřovat do kladenské nemocnice, která zajistí jejich další rozdělování. První dodávka pro Středočeský kraj představuje 150 dávek. V minulosti podobně fungovala jako krajské distribuční centrum Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov – když stát loni na počátku koronavirové pandemie podobným způsobem přiděloval tehdy zoufale nedostatkové ochranné pomůcky. A respirátorů, jaké dnes musí mít třeba i každý cestující, tehdy nebylo dost ani pro zdravotníky pečující přímo o pacienty s koronavirem. Nyní budou pro distribuci léčiv postačovat skrovnější skladovací prostory.