Modernější motoráky nejsou, firma jezdí z Prahy do Čakovic se starými bez pokuty

Slibované nasazení modernějších nízkopodlažních motorových vozů na linku do Čakovic se nekoná. Na trase z pražského Masarykova nádraží do středočeského města jezdí třicet let staré motoráky.

I když společnost KŽC Doprava měla už ve středu vyjet na lince S34 z Masarykova nádraží do Čakovic s novými motorovými vozy z produkce ŽOS Zvolen, vlaky dosud nejsou ani v Česku, a dokonce ani schválené. Smlouva uzavřená bez výběrového řízení navíc nepočítá s žádnými sankcemi. První vlak na letiště vypravíme na Vánoce 2013, slibovali politici. Co teď Hřib? Přečíst článek › K nasazení nových vlaků se zavázala společnost KŽC Doprava v roce 2017, kdy s Regionálním organizátorem pražské integrované dopravy (ROPID) podepsala desetiletou smlouvu s cenou přes 180 korun za každý ujetý kilometr. Teď se dopravce nemá k jakémukoli vysvětlení, proč motorové jednotky řady 813, které znají cestující hlavně ze slovenských železnic, nevyjely. „Nesouhlasím v tuto chvíli s rozhovorem,“ uvedl jednatel firmy KŽC Doprava Bohumil Augusta na dotaz, proč nesplnil podmínku smlouvy. Čas do března Na trase tak dál jezdí přes třicet let staré motorové vozy řady 810. Ropid dal KŽC Doprava na nasazování těchto vozů čas do konce března letošního roku. „Podle smlouvy může dopravce do 31. 3. 2019 nasazovat i řadu 810 a to v případě v prodlení dodání vozidel zaviněného výrobcem. Přesně to se stalo, proto ROPID akceptuje vozidla 810, platí však sníženou kompenzaci odpovídající těmto vozům. Zároveň však máme zájem, aby se nová vozidla objevila v Praze co nejdříve, ideálně již v lednu 2019,“ řekl mluvčí Ropidu Filip Drápal. Přetížená pražská železnice. První výluka trati začne už příští týden Přečíst článek › KŽC Doprava tak dostává za provoz vlaků totéž, co dostávala v loňském roce. Smlouva ale paradoxně neobsahuje žádné penále za nenasazení slibovaného vozidla, které je přitom ve veřejné dopravě běžné. Pokud by ale dlouhodobě požadavek na vozidla KŽC Doprava neplnil, může dojít k ukončení smlouvy. Pokuty ve smlouvě se týkají jen například toho, zda jsou ve vlaku vyvěšeny přepravní podmínky Pražské integrované dopravy (PID), hlášení stanic nebo čistoty ve vlaku. Na lince S34 budou jezdit dva motorové vozy řady 813. Jeden je už vyrobený, druhý se dokončuje. Výrobce ale musí ještě zajistit jeho schválení v Česku, to by ale mělo být už spíše formalitou, protože má potřebná povolení k provozu na Slovensku. Vlaky budou jezdit v nátěru PID. Více vlaků v noci, nový dopravce. Od neděle se mění jízdní řády kolem Prahy Přečíst článek ›

Autor: Jan Sůra