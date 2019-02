Kutná Hora /VIDEO/ - Šestatřicet nových policistů složilo před zraky svých blízkých i nadřízených v refektáři kutnohorské Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře služební slib. Slavnosti se zúčastnil i krajský policejní ředitel Jan Ptáček, který nastoupeným nováčkům popřál v jejich práci co nejvíce klidu.

„Práce policie není snadná. Ze všeho nejvíce si proto přeji, aby se novým policistům vše dařilo a aby se večer mohli vracet domů ke svým rodinám ve zdraví," řekl ředitel.

Kromě složení samotného slibu a předávání pamětních listů došlo v rámci pátečního ceremoniálu ještě k jednomu významnému momentu, při kterém byli nymburští policisté Marek Šmíd a Vladimír Šebetka vyznamenáni policejním ředitelem za dlouhodobou úspěšnou spolupráci s policejním školícím střediskem v oblasti vzdělávání.

Celý, zhruba půlhodinový ceremoniál pak ukončila státní hymna v podání pěveckého sboru žižkovské základní školy a pochod čestné stráže. Noví policisté nyní zamíří na svá první umístění a posílí řady na stanicích po celém Středočeském kraji.

Na odříkání služebního slibu ji vybrali: Byl to rozkaz, ale i odměna!„Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení," odříkala včera statečně za své kolegy Lucie Mlejnková.



Když ostatní policisté zaburáceli na celý refektář „Slibujeme!", zařadila se zpět a oddechla si. „V takovém momentu člověka trápí trochu ta zodpovědnost, aby nezkazil žádné slůvko ze slibu," řekla těsně po ceremoniálu policistka s tím, že na odříkání slibu byla vybrána vedením.



Ostatní nováčci ale rozhodně nežárlili. „Byl to rozkaz," smála se Lucie Mlejnková. „Ale také mi bylo řečeno, že to je odměna, takže skvělé," dodala.



Kromě ostatních policistů ji při deklamování sledovaly i desítky přítomných hostů, mezi kterými nechyběli její rodiče. Ti neváhali na slavnost přijet až z Brna. „Jsem strašně ráda, že je tu mám," zdůraznila policistka.



Nyní už se její kroky ubírají na místo zařazení do útvaru v Jílovém u Prahy. Poté se chystá na školu, na základní odbornou přípravu policistů: „Po škole další kolečko na útvaru a potom? No to se uvidí," uzavřela své povídání Lucie Mlejnková.