Upozornila na to Vendulka Marečková z kutnohorského územního odboru středočeské policie, nicméně akce bude mít působnost nejenom celokrajskou, ale i celostátní. Navazuje na akce typu HAD (hazard – alkohol – děti), které se během podzimních prázdnin konají už od roku 2015.

Potvrzuje to Petr Sehnoutka, ředitel služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR – a načasování podle jeho slov není náhodné. „Kontroly provozoven, které realizujeme průběžně v rámci celého kalendářního roku, jsou v období podzimních prázdnin významné zejména proto, že děti hledají program, jak by se na pár volných dní společně zabavily,“ konstatoval. S tím, že právě proto budou kontroly zaměřeny na vybrané restaurace, kluby, bary, ale i na venkovní akce spojené s prodejem alkoholu, kde se dá očekávat početnější účast mladých návštěvníků.

„Prodej alkoholu osobám mladším 18 let zaznamenáváme také v kamenných obchodech, proto i kontroly obchodníků nebudou v tomto období výjimkou,“ upozorňuje Sehnoutka již s předstihem. I v tom je záměr: cílem není někoho „nachytat“, ale působit preventivně.

Zkušenosti z kontrol v minulých letech ukazují, že i když lze mezi mladými vysledovat pokles zájmu o popíjení, stále zůstává vysoký. Zrovna ve středních Čechách byly opakovaně zaznamenány i nelichotivé „rekordy“. Na přetrvávající problém upozorňuje vedoucí oddělení prevence Zuzana Pidrmanová.

„Evidujeme případy, kdy dospělá osoba poskytla alkohol nezletilým osobám, u kterých byla orientační dechovou zkouškou zjištěna přítomnost 2,2 alkoholu v dechu ve věku do 15 let a 1,57 promile ve věku 15–18 let. Mezi časté případy patří i situace, kdy rodiče pod vlivem alkoholu podávají alkoholické nápoje svým dětem. Konkrétně mladá matka, u níž byla zjištěna přítomnost alkoholu v dechu v hodnotě 3,58 promile, podala alkohol mladistvé dceři, u které kontrolní dechová zkouška naměřila hodnotu 3,22 promile alkoholu v dechu,“ uvedla policistka.

Připomíná, že děti se experimentům s novými látkami rozhodně nebrání. „Zkoušejí různé tyčinky a sladkosti například s přítomností kanabinoidů. Za zmínku stojí i aktuálně řešený problém s užíváním a distribucí nikotinových sáčků v základních školách. Jedná se o sáčky, v nichž je obsažen čistý nikotin, v různých příchutích a o různé intenzitě – a nepodléhají žádným omezením ani regulaci, varuje Pidrmanová.

Do bezpečnostního opatření se po boku policistů tradičně zapojí zapojí také strážníci či pracovníci orgánů sociálně právní ochrany dětí. Ale i Česká obchodní inspekce (kontroly zákazu prodeje), Celní správa ČR (se zaměřením na herny, ale třeba i na kolky na kuřivu a alkoholu), živnostenské úřady či hygienické stanice (s pozorností věnovanou kouření).