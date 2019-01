Místostarostka Příbrami: Pobírání dávek by nemělo být tak výhodné

Příbram - Nepracovat a žít pouze ze sociálních dávek - to je řešení, ke kterému se lidé uchylují obvykle jen v případě krizových situací. Najdou se ale i tací, pro které je pobírání sociálních dávek životním stylem. To chtějí noví radní v Příbrami změnit. Pomoci by mohla i nová koncepce bydlení.

Alena Ženíšková. | Foto: archiv A. Ženíškové

Problematiku by měl řešit systém takzvaného prostupného bydlení. „Jedná se o motivující komplexní systém různých forem sociálního bydlení, jehož jednotlivé stupně se liší komfortem, režimem, podmínkami přidělení, typem smlouvy, a jež jsou provázány s doprovodnými sociálními službami," vysvětlila místostarostka Alena Ženíšková. Tři úrovně bydlení Cílem je zajistit nájemní bydlení pro domácnosti, které nemohou za tržních podmínek získat přiměřené, kvalitní bydlení. Bydlení je rozloženo do několika úrovní. Prvním stupněm je krizové přechodné ubytování. Následuje postup do tréninkové bydlení a vrcholí třetím stupněm, což je dlouhodobé sociální bydlení. Ve třetím stupni jsou parametry nastaveny tak, aby umožnily zajištění dlouhodobého důstojného bydlení cílové skupině. Lidé tak budou moci podle svých možností postupně projít od nejnižší úrovně až k nejvyšší. Mohou ale i v úrovních bydlení klesat. Motivující systém „Tento motivující systém nám umožní aktivně a cíleně pracovat s nájemníky s ohledem na jejich schopnosti řádně obývat pronajímané byty a na jejich finanční možnosti dlouhodobě si udržet bydlení," uvedla místostarostka Alena Ženíšková. Cílovou skupinou jsou především ti, kteří ze sociálních dávek pobírají několik desítek tisíc korun a nemají motivaci pracovat. „Chceme, aby pobírání dávek pro ně nebylo tolik výhodné," uzavřela Ženíšková.

Autor: Kateřina Chourová