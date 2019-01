Benešov - Téměř dva roky patřila komise pro školství složená z kantorů k nejaktivnějším poradním orgánům rady města Benešova. Přesto skončila. Jak, tomu žádný z jejích bývalých členů nedokáže dodnes uvěřit. O tom, že rada města komisi zrušila, se totiž dozvěděli jakoby náhodně. Deníku to potvrdily dva na sobě nezávislé zdroje.

„My jsme se to vlastně dozvěděli - nedozvěděli," tvrdí Hana Řezníčková, bývalá předsedkyně komise, která při posledních komunálních volbách kandidovala za ANO 2011.

„Kdybych kvůli nemoci nepožádala kolegyni, aby mě zastoupila při jednání s pozvanými hosty, a ta, kdyby na náměstí náhodou nepotkala místostarostu Jiřího Švadlenu (ANO), tak jsme to ani nevěděli. Mrzí mě především způsob, jakým jsme se to dozvěděli. Nikdo s námi předem ani nediskutoval. Rada na to má právo, ale mrzí mě její jednání," popsala kantorka.

Následný dopis s odůvodněním zrušení komise, který její členové dostali mailem asi jen hodinu po náhodné schůzce na náměstí, jí přijde více než úsměvný. „My jsme totiž nikdy nebyly suplovací komisí, ale vždy poradním orgánem rady. Proč nás zrušili, dodnes vlastně nevíme," dodala pedagožka Hana Řezníčková.

Pocit křivdy

Mezi členy komise přetrvává kvůli jejímu zrušení a především způsobu oznámení usnesení rady města, pocit křivdy. Jenže takhle to podle místostarosty Benešova Jiřího Švadleny, být nemělo. Současně vysvětlil, že rada města vnímala práci komise opravdu jako suplování práce nového odboru školství. „A to pro nás jako pro město nemělo žádnou cenu," tvrdí benešovský místostarosta Jiří Švadlena.

Právě proto došlo ke zrušení komise. Současně místostarosta napsal komisařům dopis, v němž záležitost vysvětlil a poděkoval jim za práci. „Než ale dopis komisaři Českou poštou obdrželi, potkali jsme se na náměstí s paní Mottlovou a té jsem o zrušení řekl. Od ní se to pak dozvěděli další komisaři. Takhle to ale být nemělo, měli se to dozvědět mým dopisem následující den," je přesvědčený místostarosta Benešova.

Podle Jiřího Švadleny rada města chystá zrušení i dalších svých komisí. Důvod je podobný, jako ten u komise pro školství. „Členové komisí se při jednáních scházejí jako zájmové kroužky a řeší si tam problémy, které s činností města nemají nic společného," dodal místostarosta Benešova Jiří Švadlena.

