Kolín /ROZHOVOR/ - Krátkovlasá Česká Miss! Úřadující Miss Gabrielu Kratochvílovou jsme potkali úplně náhodou na mažoretkové soutěži O Pohár ze Zámku v Kolíně, kde vystupovaly dívky z oddílu její sestry. Položili jsme jí pár dotazů nejen ohledně České Miss a modelingu obecně.

Česká Miss Gabriela Kratochvílová. | Foto: DENÍK/Jakub Šťástka

Od České Miss už nějaký čas uplynul. Poznávají vás stále lidé?

Ještě stále ano! Je to milé, vždy jim děkuji, jak jsou hodní. Většinou to jsou pozitivní reakce, zatím jsem žádnou negativní nezažila.

Docela živě si pamatuji, že po vyhlášení soutěže se neustále řešilo, že máme krátkovlasou Miss…

To ještě nepřešlo.

Proč se podle vás taková drobnost stala top zprávou z celé soutěže?

Svým způsobem to maličkost je, ale pro soutěže krásy to je dost nezvyklý, aby tam byl někdo kdo má krátké vlasy a lidi řeknou, že ta soutěžící je krásná. Pro mě to celé byla ale taková zkouška přihlásila mě sestra a já jsem si řekla, že zkusit se má všechno.

Měla jste předtím nějakou modelingovou zkušenost?

Jenom jako teenager. Ale spíše jsem více sportovala.

Jakému sportu jste se věnovala?

Fitness aerobiku a mažoretkám, ale to už je nějaký pátek. Raději jsem se ale vždy držela sportu raději než modelingu. Ale do soutěže jsem se moc přemlouvat nenechala a rozhodně jsem toho nelitovala.

Byla jste i v soutěži Miss Universe. Můžete ji nějak popsat?

V listopadu jsem byla v Moskvě na takové třítýdenní akci.

Jak to dopadlo?

Pro mě nijak. Tam se postupuje od užší šestnáctky asi z 86 děvčat. Základem jsou preference poroty, je velmi obtížné popsat, jak to tam funguje. Mají tam takové předkolo, kde se dívky ukážou, pak se z nich vybírá. Ale u této soutěže je hodně sporné říct, jaké hodnoty tam hrají roli.

Jaké jsou rozdíly mezi Českou Miss a Miss Universe?

Minimálně v tom, jak se volí královny. Tady to vybírají lidé, tam porota. V každé zemi se navíc krása vnímá jinak, to se týká i vlastních soutěží. Tam jsou ty dívky celebrity, využívají se pro různé věci a kariéry, tady to spousta lidí ještě nijak nevnímá. V Americe jsou ty soutěže naprosto velkolepé, Američani soutěžemi krásy doslova žijí. Osobně k tomu mám ale jiný přístup.

Jaký? Můžete to vysvětlit?

Nikdy předtím jsem se soutěže krásy neúčastnila. Holkám jsem ale vždy úspěch přála, protože je to může někam posunout, ale ne každá jde tou správnou cestou.

Kam vítězství posunulo vás?

Získala jsem hodně zkušeností. A myslím, že úplně zlatých.

Jakých, například?

Třeba komunikace s médii. Nikdy předtím jsem pomalu nebyla schopná říct ani jednu větu před celou třídou. Ale kolik rozhovorů jsem dávala, to je určitě k nezaplacení. Také si člověk vypěstuje pracovitost, od rána do večera máte program, kterému musíte přizpůsobit celkový život, v mém případě to navíc zkombinovat i se školou.

Jak se vůbec rozvíjí Miss?

Pomáhají vám třeba v tom, že projdete mediálním tréninkem, dozvíte se, jak reagovat na lidi, jak přijímat pracovní nabídky, kterým se nevyhýbat, které odmítat. Pomohou vám i v tom, aby dívka zůstala taková, jaká je, aby vítězství nemělo negativní dopad.

Přicházejí pracovní nabídky v modelingu?

Soutěž je propojená s modelingem, takže pro mě ta příležitost byla, i když jsem ho nikdy předtím nedělala. Zatím jsem tolik příležitostí nevyužívala, protože jsem měla jiné povinnosti, kdy třeba soutěž reprezentujete na různých akcích. Ale hodně vám to dá, lidé vás motivují, nabízí se různé marketingové příležitosti. V ty hlavně doufám, když ho studuji. Také jsem moderovala v rádiu, zahrála si ve filmu Bony a klid dvojce, kdy se legendární film vrací.

Jakou postavu jste hrála?

Přidaly se nové postavy, hraji dceru mafiána, která rebeluje, ale zároveň se zamiluje do někoho, kdo pro otce pracuje.

Když se bavíme o fotomodelingu, modelky se nejen retušují, ale navíc se jim upravují tělesné proporce…

Mně nesmí!

Co na to říkáte?

Přijde mi to nesmyslné, nemám to ráda. Ale neříkám, že bych někdy v plavkách nějaké úpravy neuvítala (směje se)…

Není to už ale pomalu standard?

To si nemyslím. V normálním fotomodelingu úpravy nejsou potřeba, protože mají modelky, který ty postavy mají a proto jsou vyhledávané není s nimi práce navíc. Spíše se to asi používá u známých tváří, které nejsou modelkami.

Jak to je mezi modelkami, co se týká konkurence? Jdou si dívky po krku?

Těžko říct. Nepovažuji se za modelku, protože si myslím, že tím urážím holky, které se tomu věnují o hodně déle, mám k nim úctu. Ale svým způsobem tam rivalita je, ženské na sebe dokážou být velké rivalky, když vám jde o hodně. Když jsme byli v Šanghaji, tak tam je lepší spolu vycházet, když tam nikoho jiného nemáte. Ale kdybyste byl v New Yorku a šlo o ohromnou kampaň, tak tam by rivalita dávala smysl. Ale to je asi v každé práci.

Co vás teď čeká dalšího?

Mám teď po státnicích, tak jsem chtěla leden a únor trochu volno. Škola je pro mě na prvním místě, aktuálně pracuji na diplomce na téma marketingové komunikace.

Setkáváte se s takovým předsudkem, že modelky a intelekt nejdou dohromady?

Nejvíce u zkoušek! Někdy říkají jo, vy jste ta Misska… Když o něco jde, tak to rádi vezmou jako něco negativního, co by se mělo připomenout. Tak jsem ráda, když jim můžu dokázat, že se mýlí.

Kam ale směřujete profesně? Modeling, nebo marketing?

Nemám nic naplánovaného, nechci to zakřiknout. Co přijde, to přijde. Kdybych nějakou modelingovou nabídku měla dostat, tak se bránit nebudu, to bych byla blázen. Ale není můj cíl být modelkou, spíše se držím při zemi, že budu takzvaně normálně pracovat. Uvidíme.