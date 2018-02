Mezi taxikáři a vládou došlo k dohodě. Na obzoru je změna zákona

Zástupci taxikářů se dnes dopoledne sešli s členy vlády. Schůzku jim včera přislíbil premiér v demisi Andrej Babiš. Vláda se podle místopředsedkyně Asociace koncesionářů v taxislužbě Karolíny Venclové pokusí ve Sněmovně zrychleně prosadit změny zákona. To by mělo odstranit rozdíly mezi podnikáním taxikářů a provozovatelů alternativních služeb, kteří podle řidičů taxi nedodržují předpisy.

Jednání s ministry mělo podle Venclové dobrý průběh. "Premiér si mě poslechl, byl občas i překvapený, co říkáme, jak se to zamotalo a jestli se to dá rozmotat," uvedla Venclová. Argumenty taxikářů podle ní nakonec akceptoval i ministr dopravy Dan Ťok, který ráno kritizoval protesty a uvedl, že jimi řidiči škodí jen sami sobě. Informoval o tom server České noviny.

Ťok chce prostřednictvím poslaneckého návrhu upravit zákon tak, aby zprostředkování jízdy v taxislužbě bylo vázanou živností a bylo ho možné nabízet jen taxikářům s licencí. Uber a podobné služby by to podle něj zrovnoprávnilo s tradičními provozovateli taxi. Zákon se ve Sněmovně ve zrychleném řízení má pokusit protlačit poslanec Patrik Nacher (za ANO).

Vláda by podle Venclové měla také vydat prohlášení určené společnostem Uber či Taxify, aby dodržovaly zákony. "Myslím, že to je velký krok, to se tady ještě nestalo, aby vláda uznala, že pravděpodobně my máme pravdu," konstatovala. Doufá, že se uvedené společnosti zachovají gentlemansky a buď se stáhnou z trhu, nebo se začnou chovat tak, aby zákonům vyhověly.

Babiš: Pravidla musí dodržovat všichni

"Dnes jsem setkal se zástupci taxikářů, protože si myslím, že jejich forma protestu není správným řešením problémů v taxislužbě. Nemohou si brát Pražany jako rukojmí a omezovat dopravu v Praze. Na dnešním jednání jsme se s taxikáři dohodli, že se naše vláda postará o vymahatelnost zákona, aby se nadnárodní společnosti chovaly v rámci českých zákonů, neobcházely je a platily na našem území daně," uvedl v tiskovém prohlášení Andrej Babiš.

"Česká republika chce podporovat moderní technologie. Nicméně, stejně jako tyto společnosti respektují zákony ve většině zemí Evropské unie, měly by je respektovat i u nás, a to okamžitě. Cílem není zakazovat moderní technologie a aplikace ve službách přepravy osob. Cílem je, aby stanovená pravidla dodržovali všichni účastníci trhu," doplnil premiér v demisi.