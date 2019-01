Městec Králové - Nekonečný příběh kolem chystané výstavby prvního městeckého hypermarketu pokračuje. Když už se zdálo, že je vše vyřešeno, stavba bude konečně zahájena a většina místních, která po takovém obchodu v třítisícovém městě na Nymbursku už léta volá, bude vyslyšena, přišla nečekaná zpráva.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Petr Wagenknecht

Kraj vyhověl odvolání a stavební povolení zrušil. Celá zpráva krajského úřadu je k dohledání na oficiálních stránkách města. Pro laika je ovšem stěží čitelná, i když to zásadní z ní pochopí každý. „Rozhodnutí ze dne 22.1. 2014, které vydal Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, se ruší a věc se vrací k novému projednání stavebnímu úřadu."

Řada místních je ze situace rozladěna a reaguje na ni například na sociální síti. „Kolotoč okolo Penny marketu v Městci se opět roztočil a vše se vrátilo na začátek. Odvolatelé uspěli. Blahopřeji mohutnému zástupu 4 odvolatelů k „vítězství". Všem ostatním cca 3 000 občanům, kterým záměr prodejny Penny nevadil (nebo ho vítali), přeji mnoho šťastných kilometrů za nákupy do Poděbrad, Chlumce nad Cidlinou, Kolína, Nymburka a podobně," vyjádřil se jeden z místních.

Situace by však nemusela vypadat tak tragicky, jak by se na první pohled mohlo zdát. Ze zprávy krajského úřadu se při pečlivém čtení dá vyčíst, že vyhověl pouze jednomu bodu jednoho ze čtyř odvolatelů. A mezi řádky se dá vyčíst, že pokud stavební úřad v Kolíně, který celou věc administruje, lépe doloží některé podklady, nemělo by začátku stavby pak už nic bránit.

Drobný odklad termínu?

„Vnímám to podobně, ještě jsem to ale nestihl důkladně prostudovat. Podle mého názoru je to jen drobný odklad termínu a firma, která se chystá hypermarket postavit, dá vše do pořádku a stavět se bude," myslí si starosta, který osobně vznik většího obchodu ve městě podporuje. Podle jeho slov by letos mohly být dokončeny demoliční práce na inkriminovaném pozemku. „Na zimu se zřejmě stavět nezačne, ale příští rok je reálným termínem," doplnil Pavlík.

O hypermarketu se v Městci mluví dobrých deset let a několikrát se už také změnila lokalita, kde by měl vyrůst. Před několika lety se uvažovalo o areálu bývalé firmy servisu chlazení, kde nakonec vyrostl sběrný dvůr. Pak se uvažovalo o demolici chátrající budovy za Českou poštou, jenže opět se vynořily komplikace a investor nakonec od záměru upustil.

Nynější pozemek nedaleko centra města se zdá být tím posledním a firma už na něm provádí potřebné úpravy. I to je indikátorem toho, že stavba by i přes jednotlivé potíže v dohledné době měla vyrůst.