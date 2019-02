Kutná Hora /ROZHOVOR/ - Student vysoké školy Nick Pelikán z Kutné Hory se letos přihlásil do kuchařské show MasterChef. V soutěži ho zkušená porota vybrala mezi třicet nejlepších kuchařů. Prozradil na sebe, zda se věnoval vaření už odmalička a jestli je pro něj u jídla důležité i prostírání.

Nick Pelikán, účastník kuchařské show MasterChef | Foto: Deník/Diana Kovandová

Zajímalo vás vaření už jako malého kluka? Pomáhal jste už jako malé dítě při vaření v kuchyni?

Nepamatuji si, jestli mě v dětství zajímalo vaření. Vždy jsem se rád motal v kuchyni, ujídal a ochutnával od ostatních.

Co vás k tomu vedlo začít vařit?

Při cestování do zahraničí a návštěvách různých restaurací jsem si začal uvědomovat, že výborné jídlo si může uvařit člověk i doma. Tím může sobě i ostatním lidem udělat radost. Možná právě proto se ze snažení začátečníka a vaření stylem pokus omyl stala nakonec vášeň a záliba.

Jaké bylo jídlo, které jste poprvé uvařil?

Nad touto otázkou už můžu asi jen spekulovat. Je to už asi hodně dlouho, ale myslím, že jsem poprvé u babičky vařil vajíčko natvrdo. Spíš mě babička nechala jen zapnout sporák. I tak jsem z toho měl jako dítě radost, protože jsem něco dokázal sám.

Pracujete jako kuchař nebo ještě studujete?

Já stále studuji a jako kuchař zatím nepracuji. Do budoucna se může cokoliv změnit.

Jakou studujete školu, je spojena s gastronomií?

Ano. Nyní studuji první semestr Vysoké školy hotelové v Praze.

Preferujete lehčí a zdravější jídla nebo pravou českou kuchyni?

Pokud je tato otázka myšlena tak, co mi více chutná, tak nedělám rozdíly v jídle. Pokud mám chuť na něco lehčího, dám si například salát nebo jen nějakou rybu. Někdy mám prostě chuť na to se pořádně najíst. Pokud je tato otázka myšlena tak, co raději vařím, rozlišuji to, jestli chci uvařit nějaké jídlo rychle nebo jestli mám čas se jídlu věnovat. Jako například tradičním českým omáčkám, které se tak rychle neudělají. Pokud mám čas, nevadí mi uvařit a dát si pravou českou kuchyni. Tradiční vaření není o dietách.

Platí u vás pravidlo, že jídlo má dobře chutnat i vypadat?

Určitě. Jak se říká: "člověk jí i očima". První, co člověk udělá, když před sebe dostane jídlo, je to, že si ho prohlédne. To je ale pouze půlka vítězství pro kuchaře. Snažím se každou surovinu, kterou použiji, ochutit, aby si člověk užil celý potenciál dobře sehraného jídla.

Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?

Já osobně oblíbené jídlo nemám. Ochutnal jsem už spoustu dobrých jídel. Je pro mě těžké z nich něco vybrat, ale pokud bych si opravdu měl něco vybrat, vyberu si spíše surovinu. Mojí oblíbenou surovinou jsou krevety, které dokážu spořádat na jakýkoliv způsob.

Věnujete se i pečení?

Aktivně se pečení nevěnuji. Když je potřeba, tak samozřejmě peču.

Vaříte raději pro rodinu a přátele nebo pro cizí lidi?

Já rád vařím pro každého, kdo má hlad. Těší mě a mám z toho radost, když jídlo někomu chutná.

Jaká je vaše nejoblíbenější kuchyně a proč?

O moji nejoblíbenější kuchyni se přetahuje Itálie a Španělsko. Každá má něco do sebe. U Itálie je to lehkost a jednoduchost. U Španělska je to zase rozmanistost využitelnosti čerstvých ryb a plodů moře.

Myslíte si, že je důležité i prostírání?

Myslím si, že prostírání je součást stolování. Podle mého názoru čistě prostřený stůl dokáže udělat větší parádu, nez načančaný a přezdobený. Proto u mě prostíraní není až tak důležité. Já osobně si vystačím jen s příborem.

Byla soutěž MasterChef vaší první soutěží nebo jste se předtím již nějakých účastnil?

Tato soutěž byla první, které jsem se účastnil. Nikdy předtím mě nenapadlo něco takového zkusit.

Kdo vás do soutěže přihlásil?

Do soutěže jsem se přihlásil sám. Jednoho dne jsem viděl, že je možné se do soutěže ještě přihlásit. Řekl jsem si, proč to nezkusit.

Potom už jste vařili přímo před televizními kamerami?

Ne. Nejdřív jsme vařili v předkonkurzu, který se ani na televizní obrazovku nedostal. Všichni jsme tam přišli s uvařeným jídlem a podle toho nás vybírali.

Jaké jídlo jste uvařil vy?

Uvařil jsem grilovanou panenku s pošírovanou jarní zeleninou.

Jak jste se cítil při natáčení televizního pořadu?

Ze začátku jsem se na natáčení velice těšil, ale když příšel první natáčecí den, tak mi „sklaplo". Přišla nervozita z toho, aby člověk něco nezkazil nebo se neztrapnil před celým národem. Postupně nervozita opadla. Asi i díky tomu, že jsem se seznámil s novými lidmi a navzájem jsme se podpořili.

Co pro vás bylo největším zážitkem při natáčení pořadu MasterChef?

Největším zážitkem a samozřejmě i úspěchem byl pro mě postup mezi nejlepších třicet soutěžících.

Jaké to bylo vařit před zkušenými kuchaři?

Vaření před porotou pro mě byla obrovská výzva, kterou se mi dvakrát podařilo překonat. Už i to je pro mě úspěch, protože porota byla nemilosrdná.

Jako nečekaný úkol jste musel umíchat majonézu z deseti vajec za deset minut. Měl jste s tím zkušenosti nebo jste připravoval majónézu zcela poprvé?

Když jsem viděl, co mě během těch 10 minut čeká, říkal jsem si, že mě v tu chvíli nemohlo nic horšího potkat. Ručně šlehanou majonézu jsem dělal poprvé. V deseti minutovém limitu to byla opravdová výzva. Byl jsem rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo.

Bylo to náročné být mezi tolika dobrými kuchaři? Přáli jste jeden druhému úspěch nebo byla rivalita?

Samozřejmě to bylo náročné. Každý se snažil dostat co nejdále, ale navzájem jsme se podporovali. Fandili jsme si, takže to byla spíše taková přátelska rivalita.

Jste se svými kuchařskými výkony spokojený nebo si myslíte, že je stále co zlepšovat?

Abych byl upřímný, tak spokojený nejsem. Chci se stále zlepšovat. Člověk stále přichazí na nové a nové věci a už jenom tím se zlepšuje.

Stal se vám při vaření nějaký úraz?

Jako skoro každému se mi stal nějaký běžný úraz v kuchyni. Nejčastěji to bylo klasické říznutí do prstu.

Vařil jste někde v zahraničí?

Ne, v zahraničí jsem zatím nevařil.

Vařil jste pro nějaké známé kuchaře?

Nejvýznamnější pro mě bylo vařit pro porotu pořadu MasterChef. Do té patří Marek Raditsch, Miroslav Kalina a Marek Fichtner.