Příbram - Zalyžovat si na příbramském Padáku? Tak na to budou muset tento rok sportovci zapomenout. Lyžařský areál své brány neotevře.

Ilustrační foto. | Foto: Thinkstock.com

„Situace je taková, že smlouva o podnájmu lyžařského svahu areál Padák Příbram, na jejímž základě společnost Novadus zajišťovala provozování lyžařského svahu, skončila loni 30. června. V jednání o jejím prodloužení či výběru nového provozovatele ale nikdo z bývalého vedení města nepokračoval. Proto se ani nerozběhly přípravné práce na zimní sezou," vysvětlila Píbramskému deníku mluvčí města Pavlína Svobodová.

Podpora provozu za milion korun

Bývalý provozovatel, jemuž patří sněžná děla, obslužné budovy, rolba a skútry, dětský vlek, turnikety a kamery, by podle mluvčí v provozování lyžařského svahu pokračoval jen za předpokladu, že by jeho ztrátový provoz město podpořilo částkou 700 tisíc až jeden milion korun.

„V rozpočtu však bylo pro tuto lyžařskou sezou jako příspěvek na permanentky žákům příbramských základních škol vyčleněno pouze 500 tisíc korun. Dále by bylo provozovatelem nutné zajistit revize všech zařízení a další přípravné práce, které by trvaly nejméně tři až čtyři týdny," uvedl k této záležitosti místostarosta města Václav Švenda.

Navíc podle něj stále není dořešena samotná smlouva mezi městem a vlastníkem pozemku, nacházejícím se pod sjezdovkou, kterým je TJ Baník Příbram.

Vyjádření Vladimíra Kovalčíka, jednatele společnosti Novadus, se Příbramskému deníku nepodařilo v pátek získat.

„V minulých letech jsme s rodinou lyžařský svah Padák navštěvovali a užili si tam krásné chvíle. Loni nám zima nepřála a chápu, že nebyl svah díky klimatickým podmínkám zprovozněn," podotkl návštěvník svahu Jiří Hronek.

Lyžování pro děti město podpoří

Vedení města se na začátku prosince také setkalo s podnikatelem Tomášem Šedivým. Ten má od konce roku 2013 s městem uzavřenu nájemní smlouvu na základě rozhodnutí bývalé rady města na dobu 30 let, za cenu 10 korun za rok na pozemek o rozloze cca 1000 metrů čtverečních patřící městu a sousedící se svahem lyžařského areálu Padák a to za účelem provozování lyžařské školky. To potvrdila mluvčí Pavlína Svobodová.

Starosta města Jindřich Vařeka a místostarosta Václav Švenda po jednání s Šedivým navrhli radě města podpořit v této situaci alespoň lyžování pro příbramské děti a to formou finančního příspěvku na kurzovné v lyžařské školce.

„Pan Šedivý nás také požádal o pomoc s posekáním trávy. Toto následně Technické služby Příbram dle dohody v prostoru lyžařské školičky i pod svahem Padák provedly. Dále město přislíbilo zajistit mobilní toalety," upřesňuje místostarosta Švenda. O celkové výši finančního příspěvku budou zastupitelé diskutovat ve středu.

„Provozování lyžařské školy je podnikatelskou aktivitou pana Tomáše Šedivého a město v této situaci pro tuto lyžařskou sezonu již více udělat nemůže. Využívat parkoviště i příjezdovou cestu k areálu je možné," dodal na závěr místostarosta Švenda.

Letos se tedy na velkém svahu Padák zřejmě lyžovat nebude. Otevření lyžařské školičky závisí na jejím provozovateli Tomáši Šedivém. Ten podle posledních informací jedná s firmou Novadus ohledně zapůjčení dětského vleku a sněžného děla.

Komplikované smluvní vztahy

Smluvní vztahy a majetkové poměry jsou komplikované. „Město Příbram – jako nájemce – uzavřelo s pronajímatelem TJ Baník Příbram na dobu určitou od 1. dubna 2004 do 31.prosince 2013 smlouvu o nájmu pozemků s vybavením pro provozování lyžařského sportu se smlouvou o smlouvě budoucí kupní, jejímž předmětem je nájem pozemku p.č. 135/2, k.ú. Brod u Příbramě," tvrdí mluvčí.

V této smlouvě je podle Svobodové uvedeno, že pronajímatel se zavazuje po skončení nájmu prodat nájemci tento pozemek za symbolickou částku jednu korunu, přičemž však není konkrétně uvedeno, dokdy se tak má stát.

„TJ Baník Příbram dobrovolně předmětné ustanovení smluvního vztahu nesplnil a výsledkem jednání představitelů TJ Baník Příbram s bývalým místostarostou města Ivanem Šedivým bylo radou města schválené prodloužení doby trvání této smlouvy, to vše na základě dodatků ke smlouvě," dodala mluvčí.

Poslední dodatek, jehož předmětem je prodloužení doby trvání nájmu, a to do 30. června 2034 s účinností dodatku od 1.července 2014 a jehož uzavření schválila bývalá rada města na svém zasedání dne 13.října 2014, nebyl prý ještě ze strany Baníku – ani po urgencích ze strany města – podepsán.