Kraj oznámil zavedení nové linky na stránkách Pražské integrované dopravy ve zprávě o změnách v dopravě na Rakovnicku. Nová linka povede od Krupé prakticky v souběhu se spoji na lince U14 z Lužné u Rakovníka do Žatce. Navíc bude jezdit častěji než vlak.

Zejména na sociálních sítích u plánů kraje objevily obavy, že jde o přípravu na možný konec provozu vlaků z Lužné u Rakovníka přinejmenším na území Středočeského kraje. To ale mluvčí Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) Oldřich Buchetka odmítá. „Obavy nejsou na místě,“ řekl.

Nová linka byla podle něj zavedena po projednání s Ústeckým krajem a městy Žatec a Lubenec. Má jít o první etapu vylepšení a vzájemně většího dopravního provázání obou krajů. V březnu příštího roku má dojít ke zlepšení tarifních překryvů obou integrovaných dopravních systémů.

Lidí ve vlacích je málo, připouští kraj

Linka 405 podle něj vzniká především pro rychlé spojení severního Rakovnicka a Žatce s Prahou a také pro spojení města obcí ve Středočeském kraji se Žatcem. „Linka č. 405 vzniká vydělením spojů ze současné linky 305, jejíž využití od zastávky na Šustně směrem do Rakovníka bylo velmi slabé, a proto došlo k 'otočení' poloviny spojů směrem do Žatce a polovina spojů byla napřímena po silnici I/6 do Lubence. Dojde tak díky koordinaci s ostatními linkami k napojení dalších oblastí na Prahu a Rakovník. V úseku Šustna – Zličín se intenzita spojů nezmění, což by s ohledem na významnost nově obsluhovaných sídel mělo znamenat výrazně vyšší využití kapacity jednotlivých spojů, a to včetně koncových úseků linek,“ upřesnil Buchetka.

Podle něj novou linkou vznikne i školní spojení bez přestupu. „Linka 405 rovněž netvoří přímý trasový ani směrový souběh s předmětnou železniční tratí,“ dodal Buchetka.

Vlaky z Lužné do Žatce se dostaly letos na jaře na seznam tratí, kde kraj zvažuje utlumení provozu kvůli nízkému počtu cestujících. Podle Buchetky ale o objednávce rozhoduje Ústecký kraj a nelze smlouvu jednostranně ukončit Středočeským krajem. „Nicméně dlouhodobá přepravní data na trati Lužná – Žatec bohužel nevykazují výraznější vytížení těchto spojů, což si uvědomují i zástupci Ústeckého kraje, a proto nelze žádné případné budoucí kroky v tuto chvíli předjímat,“ dodal Buchetka.