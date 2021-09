Škrty na lokálních tratích odmítá středočeská opozice. „Sami uvidíte, kolik ušetříte,“ obrací se k vládnoucí koalici STAN, ODS, Pirátů a Spojenců Robert Bezděk (ANO). Přičemž z jeho slov plyne, že vyčíslené úspory považuje za nafouknuté cifry. Argumenty o neekonomickém provozu vlaků odmítá i jeho stranický kolega Miroslav Samaš: „Doprava je službou občanům, která nebývá zisková.“ Má za to, že pokud taková možnost existuje, měli by občané dostat možnost výběru, zda chtějí jet autobusem, nebo vlakem. „To je i názor lidí,“ uvedl Samaš, jež bydlí na Rakovnicku.

Slovy, že dát lidem vybrat by bylo ideální, reagoval náměstek hejtmanky Věslav Michalik (STAN); sám starostuje v Dolních Břežanech, což je obec v blízkosti Prahy, kam koleje nevedou. Namítá však, že služeb občanům zajišťovaných krajem je podstatně víc. Třeba školství. „Měl by kraj financovat školy s pěti žáky? Nebo muzea, která nikoho nezajímají? Sociální služby také nezařazuje do sítě, aby byl větší výběr,“ nabízí Michalik ke zvážení, kde je hranice možností výběru. I s jasnou odpovědí: výběr může být takový, jaký je kraj schopen ufinancovat.

Rušení lokálek postavilo ministerstvo do pozoru

Debaty o budoucnosti lokálních tratí ve středních Čechách nezůstaly bez ohlasu na ministerstvu dopravy. Přímo ministr Karel Havlíček (za ANO), sám z Mníšku pod Brdy, kolem něhož železnice vede, se opakovaně vyslovoval proti rušení vlaků; dokonce osobně objížděl konkrétní lokality. Krajský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN), starostující v Úvalech, s kolejemi na hlavním kolínském koridoru, v té souvislosti konstatoval, že si ministerstvo uvědomilo, že je zde letitý a neřešený problém, které se netýká jen středních Čech. „Přislíbilo, že bude jednat s Asociací krajů ČR,“ řekl radní. Předpokládá, že řeč bude i o koncepci dlouhodobých smluv mezi kraji a státem o provozování železniční dopravy.

Borecký v té souvislosti připomíná, že krajské náklady na dopravu se vyšplhaly na 3,65 miliardy korun ročně – a budou růst kvůli povinnému zavádění podílu bezemisní autobusové dopravy i zavádění zabezpečovacího systému ETCS na železnici. Po roce 2025 odhad podle radního dosahuje 5,5 miliardy – a k roku 2030 kolem 7 miliard. „To si kraj nebude moci dovolit bez zásadní změny přístupu ministerstva dopravy,“ upozornil Borecký, jenž se mimo jiné ohrazuje proti tomu, že z dotačního programu státu „vypadla“ nová kolejová vozidla.