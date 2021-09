Ukončení diskusí s ministerstvem dopravy o tom, jaká má být budoucnost provozu osobních vlaků na 12 málo využívaných lokálních tratích, oznámili představitelé kraje v pondělí: bude se škrtat. Někde se počet spojů sníží, jinde osobní vlaky v prosinci pojedou naposled. V případě některých se počítá s částečnou náhradou autobusy, jejichž provozní náklady jsou proti vlaku výrazně nižší.

Bez vlaku prý zmizí kontakt se světem

„Zastavení osobní dopravy, bus nezaveden.“ To je rozhodnutí, které krajští představitelé oznámili v případě čtyř lokálek. Týká se i trati Březnice–Rožmitál pod Třemšínem. Ukončení provozu osobních vlaků zde odmítá třeba rožmitálský starosta Pavel Bártl (ČSSD). „Zrušení osobní vlakové dopravy by znamenalo praktické odříznutí několika přidružených obcí od veřejné dopravy,“ varoval už před rozhodováním.

Shodně pak na informaci Deníku o pondělním ortelu středočeských radních reagoval čtenář Petr Hoffman. „O veřejnou dopravu přijdou Zadní Poříčí, Oslí, Namnice, Skuhrov, neb tam autobus nejezdí a ani nepojede,“ připomněl, že problém má konkrétní jména.

Spojení do každé osady kraj nezaplatí

Že třeba Oslí o veřejnou dopravu přijde, připouští krajský radní Petr Borecký (STAN). Nabízí však i jiné souvislosti: zrušením osobních vlaků se uvolní kapacita pro nákladní dopravu; konkrétně na této rožmitálské trati hlavně pro dopravu dřeva, takže se uleví silnicím. Borecký také vysvětluje, jak to bude s náhradou vlaků autobusy. Někde to ani není třeba, protože už jich jezdí dostatek; typickým příkladem je podle něj trať Čelákovice–Mochov. Jinde se má nový obraz dopravy vytvářet v příštích měsících. „Jízdní řády se sestavují během podzimu – a tam, kde to dává smysl, nahradíme rušené vlaky autobusy,“ slíbil Borecký.

Dá se tak očekávat, že dosavadní boj představitelů obcí o zachování lokálek se přetaví v boj o autobusy. Přičemž lze předpokládat, že zástupci kraje mohou někde nalajnovat kolbiště asi takto: chovejme se všichni odpovědně, takže, paní starostky a páni starostové, vyberte spoje, které z pohledu vašich občanů dávají smysl – a na které připlatíte. Přičemž náměstek hejtmanky Věslav Michalik (STAN) z pozice správce krajské pokladny připomíná: „Všechny osady v kraji obslouženy nemáme.“

Miliarda korun přišla vniveč?

Proti seškrtání osobní dopravy na lokálních tratích se nadále ohrazuje ministerstvo dopravy. Podle jeho vyjádření to mimo jiné znehodnocuje celkem 950 milionů korun investovaných státem do středočeských lokálek jen mezi lety 2017–2021. „Nově opravené nádraží, železnice a přejezdy budou k ničemu,“ posteskl si ministr dopravy i průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). „Skoro investovanou miliardu korun do udržení provozu lokálních tratí objednalo minulé vedení Středočeského kraje – to současné hází peníze do koše s tvrzením, že ušetří ve svém rozpočtu 59 milionů korun,“ shrnul, jak vidí současnou situaci.

Na to má středočeské hejtmanství stručnou odpověď: že provozovat lokálky je ekonomický nesmysl, bylo jasné už ve chvíli, kdy tyto investice byly schvalovány – a zodpovědět si to musí ten, kdo o nich rozhodl. Až tyhle debaty naberou s blížícími se volbami na intenzitě, možná se dočkáme i toho, že podnět k prošetřování investic na lokálních tratích a jejich údajného znehodnocení dostane policie.

Hejtmanka Petra Pecková (STAN) také zdůrazňuje, že lokální tratě patří státu a kraj je neruší; jen nebude objednávat osobní dopravu tam, kde to nedává smysl. Přikyvuje i její náměstek Michalik: finanční prostředky je třeba vynakládat tak, aby to bylo ku prospěchu většiny kraje. Radní Borecký v té souvislosti připomíná, že ze 42 milionů cestujících, které ročně převezou vlaky ve středních Čechách, připadá na lokálky jen 1,5 procenta. „Slíbili jsme občanům, že se budeme chovat odpovědně,“ konstatovala Pecková. Připomněla, že nákladní vlaky budou jezdit dál – a případně by ty osobní mohl objednat někdo jiný. „Soukromník to ale neudělá, protože by zkrachoval,“ míní hejtmanka. V některých obcích uvažovali i o vlastní objednávce vlaků – zatím ale zůstalo jen u úvah.

Správa železnic má pro příští rok ve Středočeském kraji v plánu opravy tratí v úsecích Čerčany–Samechov (190 milionů korun), Hýskov–Rakovník (130 milionů) či Chotětov–Všetaty, včetně opravy mostů (197). V té souvislosti je však na místě připomenout aktuální volání ministerstva po „vytvoření předvídatelného prostředí ve veřejné železniční dopravě, aby bylo možné vhodně provázat objednávku veřejných služeb v regionální dopravě s dlouhodobou koncepcí veřejné dopravy a investiční přípravou staveb. Mimo jiné Havlíček žádá od krajů představu o objednávání vlaků na pět let dopředu, aby jistotu získaly jak Správa železnic, tak obce – s tím, že stát je pak ochoten jednat o úpravách systému státního spolufinancování regionální železniční dopravy.