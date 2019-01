Praha /VIDEO/ - Jako první se v předvolební debatě řešilo téma dopravy. Sedm lídru politických stran odpovídalo na otázku, zda souhlasí se zavedením dopravy zdarma pro mladé lidy a seniory, kteří by takto mohli cestovat po celé České republice.

Jako první odpovídal Bohuslav Sobotka. Připomněl, že třeba na Slovensku zavedli vlaky pro děti a seniory zadarmo. ČSSD tak daleko jít nechce. Potvrdil, že vláda je schopná zajistit, že děti do patnácti let a senioři (nad 65 nebo nad 70 let) budou moci jezdit krajskými autobusy a vlaky zadarmo.

Ministr financí Babiš uvedl, že všechno závisí na tom, jak kraje hospodaří. Podle něj kraj dostává nějaký balík a na něm záleží, jestli bude dotovat nějakou nemocnici nebo přidá na platy v sociálních službách. S dopravou zdarma problém nemá.

Předseda KDU-ČSL by sám raději volil cestu slev. Připomněl, že lidé si neváží toho, co je zadarmo. Navrhuje, aby kraje dál pokračovaly v integraci dopravy, kdy je možné s jednou jízdenkou zvolit typ dopravy.

Vojtěch Filip naopak navrhuje, aby stát postupoval jednotlivými kroky. Minimálně by měla být vytvořena jízdenka pro žáky základní školy, případně pro seniory nad 70 let, která bude mít evidenční cenu.

