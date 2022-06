Vybavení i dovednosti

Přijít se podívat bude možné nejen na práci s motorovou pilou, ale k vidění budou třeba i koně, kteří jsou při práci v lese dodnes neocenitelnými pomocníky; chybět ale nebude ani moderní lesní technika. Leckteré činnosti si zájemci budou moci i sami vyzkoušet, připomněl předseda SVOL Jiří Svoboda.

Různí vlastníci nabídnou rozmanité možnosti: někde to bude stavba oplocenky či vyžínání buřeně, která brání v růstu mladým stromkům, jinde kupříkladu i „měření lesa“. Třeba lesníci Jerome Colloredo-Mannsfelda na Dobříši chystají také doprovodný program pro dětské návštěvníky – a mimochodem: právě zde plánují pro návštěvníky mezi 10. a 16. hodinou hned 11 komentovaných procházek.

Jinde se vyrazí jen jednorázově – to je třeba případ výstupu na vrchy Baba a Dědek u Kosmonos, kam za poznáváním tamních listnatých lesů v přírodní rezervaci pozve společnost Forestlaan v 10 hodin – případně výšlapů na okruhy za poznáváním krás lesa i jeho tajemství bude jen pár.

Například lesní podnik České zemědělské univerzity nabídne vycházky do Voděradských bučin u Jevan v 10, 13 a 15 hodin – a návštěvníci se mohou těšit nejen na setkání s lesníky a dřevorubci s představením jejich práce i vybavení, na měření lesa vlastním přičiněním, na hry – ale rovněž na malé lesní občerstvení. Přesný program včetně údajů o časech a místě srazu najdou zájemci na webu denotevrenychlesu.cz: z mapky si snadno vyberou lokalitu, která jim nejlépe vyhovuje.

S čím se lesníci potýkají?

„Rádi ukážeme, jak pracujeme s přírodou, vysvětlíme, čím se hospodaření v lese řídí a jaké má limity,“ slibuje Svoboda i za další členy SVOL. Vlastníci lesů vítají příležitost uvést na pravou míru některé rozšířené mýty a představit, jak vypadá péče o lesy, kdy užitek z prováděných prací často bude mít až někdo jiný.

„Drtivé většině vlastníků jde o to předat lesy příští generaci v co nejlepším stavu. O tom, že to v době historicky nejrozšířenější kůrovcové kalamity a dalších vlivů klimatické změny není nic jednoduchého, se stále snažíme veřejnost informovat. Nyní jsme ale připraveni to i názorně ukázat,“ zve Svoboda „každého, kdo si udělá čas“.

Den otevřených lesů v Praze a Středočeském kraji:



- Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o Dobříš – Svatá Annna, kontakt: ambroz.r@lesyzbiroh.cz, Robin Ambrož; GPS místa srazu: 49.7805283N, 14.1438428E



- Městské lesy Český Brod & Ekocentrum Vrátkov – okolí hájovny, kontakt: kopacek@cesbrod.cz, info@ekocentrumvratkov.cz , Ing. Jan Kopáček (hajný), Ing. Jakub Brichta (Koordinátor aktivit ekocentra); GPS místa srazu: 50.032671472075045, 14.817868032123254



- Bakov nad Jizerou – Vrch Baba u Kosmonos, kontakt: lesy@finedream.cz, Ing. Jiří Hoštička; GPS místa srazu: 700264.46 1006271.21



- ČZU Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy – Voděradské Bučiny – Jevany, kontakt: dudovat@slp.czu.cz, Ing. Tereza Dudová; GPS místa srazu: 49.9659567N, 14.8058000E



- LHC Jirny – Jirny, kontakt: lesy@finedream.cz, Ing. Jiří Hoštička, GPS místa srazu: 50.0995364N, 14.7127192E



- Kluk – Poděbrady, kontakt: lesy@finedream.cz, Ing. Jiří Hoštička; GPS místa srazu: 50.1177622N, 15.1530033E



- Lesy hl. m. Prahy – Kunratický les, Hostivařský lesopark, Chuchelský les, kontakt nejman@lesy-praha.cz, Václav Nejman; GPS místa srazu: 50.0296250N, 14.4776467E



- LHC Třebotov – Třebotov, kontakt: lesy@finedream.cz, Ing. Jiří Hoštička; GPS místa srazu: 49°58'05.0"N 14°19'02.2"E



Zdroj: koordinátorka Dne otevřených lesů Kateřina Chmelařová; bližší podrobnosti včetně časů a programu: denotevrenychlesu.cz