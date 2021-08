Zájemci teď mají možnost vyzkoušet si vše „nanečisto“. Ve svých videích představených na sociálních sítích ukazují influenceři známí jako cestovatelé, kteří svá putování představují prostřednictvím internetu, jaká návštěvnická lákadla ve středních Čechách osobně vyzkoušeli. Každý tak může zkouknout, jak to kde chodí – a pěkně v pohodlí se rozhodnout, jaké nepohodlí, či naopak pohodu by se mu zamlouvalo vyzkoušet.

Zážitky z místa a na vlastní kůži

Cílem je ukázat, co všechno se dá ve středních Čechách dělat, shrnula @gingerthunder_kolemsveta. Čili Jana Řezníčková známá českému internetu třeba jako „zrzka, co procestovala Afriku“ nebo „dívka, jež stopem projela svět“. A nyní jedna z prvních lidí zážitkové krevní skupiny, kteří se zapojili do projektu Cestuj srdcem Středočeské centrály cestovního ruchu. Celkem devět influencerů (či jejich týmů, ve kterých nechybějí ani psi) putuje po různých regionech středních Čech, aby svému publiku mohli zprostředkovat své zážitky. A doporučili zažít to samé.

„Ten chlap se zbláznil; on po mě chce, abych si na tohle stoupla,“ nahrála Řezníčková, co říkala její ústa, když měla přejít po ocelovém laně napnutém nad 400metrovou prázdnotou. Srdce ale křičelo něco jiného: jde se; vpřed! Bylo to na ferratě (bezpečné stezce v náročném a většinou skalnatém terénu s připnutím k jisticímu lanu) Slánská hora. „Ta stezka, co mají pro děti, byla na mě tak akorát,“ ulevila si, když stála opět na rovině.

Ve svém videu dále ukazuje návštěvu jezdeckého areálu Královický Dvůr. Přiblížila nejen vyjížďku na koni a pořádné nadlábnutí, ale i přespání ve stáji na seně, svezení traktorem, a dokonce i ve lžíci nakladače.

Z Rakovníka ukázala muzeum, vyhlídku z věže – a také emoce všech tvarů ve vlastním obličeji, kde nechyběl ani křik, když se nechala svézt kluzákem v místním aeroklubu. Mimochodem – to jste věděli, že střecha tamějšího hangáru je technickou památkou? „Tohle je prostě splněnej sen,“ komentovala pocity, kdy žaludek leteckého laika skáče málem od kalhot ke krku.

Prostřednictvím toho, co sama vyzkoušela, dále představuje Kladno s jeho hornickou (a také Krtečkovskou!) tradicí, industriálními zákoutími („docela mazec“) i muzeem věžáků, Oslí stezku nabízející skutečně výšlap s oslem, Zoopark Zájezd, kde druhů zvířat mají přehršel, či zříceninu Okoř.

Nadšení vypravěči příběhů

Podobných obrazových pozvánek vznikne celkem devět, sdělila Deníku Linda Dlouhá ze Středočeské centrály cestovního ruchu. „Hlavním cílem projektu Cestuj srdcem je podpořit znovu se probouzející cestovní ruch a přilákat nové návštěvníky i z řad mladší generace,“ osvětlila, komu jsou videa určena.

Na influencery se krajská turistická centrála obrátila s výzvou ke spolupráci v červnu – a z přihlášených účastníků vybrala několik nadšených vypravěčů příběhů, talentovaných fotografů a tvůrců videí. „Těmto kreativcům centrála v období od konce července do začátku září poskytuje zázemí v podobě ubytování, jídla i vstupenek, což umožní, aby si pobyt ve středních Čechách opravdu užili. Hlavním cílem je, aby s ostatními lidmi sdíleli krásy a možnosti středních Čech a ukázali, že vydat se do kraje je skvělý nápad,“ shrnula Dlouhá.

Projektová manažerka krajské turistické centrály Karolína Kratochvílová připomněla, že projekt není novinkou. „Vychází z konceptu uměleckých stáží a v České republice se s ním lidé mohli setkat třeba v jižních Čechách, kde jsme se při jeho přípravě inspirovali,“ konstatovala. Upřesnila, že z třicítky přihlášených zájemců bylo vybráno devět digitálních umělců, kteří už svou předchozí tvorbou oslovili řadu sledujících.

„Drželi jsme se i toho, aby to byli influenceři nabízející skutečně různorodé úhly pohledu. Někdo bude po středních Čechách cestovat se svými dětmi, někdo obytným autem, autostopem – a někdo i na vozíčku,“ upřesnila.

Vzniklá díla představují tvůrci zejména na svých instagramových profilech, ale dalších sociálních sítích (YouTube, Facebook). „Příspěvky budou sdíleny také na sociálních sítích centrály, a to jak na Instagramu, tak na facebookovém profilu,“ slibuje Dlouhá.

Influenceři v projektu Cestuj srdcem



- @kristynakrenova: Kristýna Křenová sedí na vozíku a její cestování tak mívá adrenalinový rozměr. Bez oblíbeného paddleboardu se nehne a rozhodně nedovolí svému handicapu, aby ji omezoval. Žila v Indonésii, v obytňáku procestovala Kalifornii a svým úhlem pohledu teď ukáže i Kutnohorsko a Kolínsko – srdcovku, kde má své kořeny, přestože její dva domovy jsou momentálně jinde.



- @gingerthunder_kolemsveta: Jezdí autostopem. Za 300 dní Jana Řezníčková sama jako stopařka objela svět – a teď objevovala i oblast kolem Kladna, Slaného a Rakovníka. Sama říká, že zažívá šílené věci a dělá cokoliv, co ji donutí opustit svou komfortní zónu. Známá je i z televizních reportáží.



- @hanajampilkova: Fotografka Hana Jampílková se řídí pravidlem: dokud můžeš, považuj svoje nohy za lanovku. Minimálně do padesáti ji nikdo do výtahu ani na eskalátory nedostane. Jako doma se cítí v přírodě, místa k objevování vybírá nad mapou a cílem je jí i cesta. Původem Liberečanka nyní žije v Poděbradech; střední Čechy tak neustále poznává. Vyrazila na Mělnicko a Kokořínsko.



- @velkatlusta0, @d_malinova: Lukáš Sochor je duchem mladý a v dobrém slova smyslu ztřeštěný muzikant, který točí videa. Miluje nízkonákladové cestování, které bude inspirací pro další podobně naladěné cestovatele, a není plánovací typ – od plánování má Dášu Malinovou. Profesionální fotografka spolu s Lukášem a dvěma chrty právě nyní objevují, co ještě neznají na Berounsku.



- @micha_elan: S batohem na zádech chodí Michaela Němcová po lesích, horách a mezi zvířaty a největší radost jí dělá objevování míst, o kterých se moc neví. A jejich focení a kreslení. Jako ilustrátorka totiž vytváří turistické deníky. Cesta do Posázaví ji od neděle povede po starých dobrých stopách – bude si znovu připomínat a objevovat místa, kde v dětství trávila prázdniny u příbuzných.



- @uztambudem: Autorka turistických průvodců Eva Kamitzová pro své neposedné děti ráda vyhledává stále nová dobrodružství a objevuje s nimi dosud neznámá krásná místa. O tipy se vždy ráda podělí. Dopravním prostředkem i příbytkem na cestách pro celou rodinu občas bývá dodávka. Ta tentokrát vyjede do Kraje blanických rytířů.



- @just_trippers, @dan_rezabek: Pohodáři od Rakovníka Filip Jakubský a Daniel Řežábek vyrazí do Brd a Podbrdska. Filip je digitální nomád, který většinu času obvykle tráví v zahraničí. A také vášnivý fotograf, dronař a vystudovaný filmař. Dan si zamiloval focení starým fotoaparátem a svůj bydlík, jímž kterým kamarádi a parťáci vyrazí na cestu.



- @terumenclova: Blogerka a nadšená fotografka Tereza Menclová je sice z Prahy, ale většinu času tráví na cestách. Své sledující ráda inspiruje v tom, jak si i ta nejprofláklejší místa užít v klidu a „bez lidí“. Dětství strávila na Mělnicku a Kokořínsku, teď se společně s věrným pejskem chystá poznávat a zažívat Toulavu.



- @mamanacestach: Maminka nyní čtyřleté dcery Veronika Zelendová ráda motivuje rodiče k tomu, aby se ani s dětmi nevzdávali svých přání a šli si za svými sny. Píše blog a dokončuje knihu o cestování s dětmi, které budou jejími parťáky i při objevování zatím nepoznaných částí středních Čech. Na přelomu srpna a září vyrazí do Pojizeří a Polabí.



Zdroj: Středočeská centrála cestovního ruchu