Vysokorychlostní trať do Brna má protnout Benešovsko

Benešovsko – Vlak blízké budoucnosti, který prosviští z Prahy do Brna za hodinu, během několika minut překoná i Benešovsko. Konkrétně z Posázaví v okolí Čerčan přes Čechticko podél dálnice D1 na Vysočinu. Nejdříve však za 20 let. Příprava stavby vysokorychlostní tratě (VRT) by mohla začít po roce 2025, po dokončení 4. železničního koridoru až na rakouské hranice.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Ladislav Jerie

Dopravní studie předpokládá postavení transevropského železničního koridoru pro rychlíkové dálkové vlaky s rychlostí až 350 km/h s napojením na nyní rekonstruovanou trať u Bystřice, která umožní už od příštího roku maximální rychlost souprav s naklápěcími vozovými skříněmi až 160 km/h. Na evropském projektu, s nímž už dokonce počítají ve svých územních plánech některá města a dotčené kraje, by se měly podílet zainteresované okolní státy. Koridor je pomalý

Kritickým úsekem současné železnice je trať z Prahy do šestnáctitisícového Benešova, který je koncovým ramenem příměstské dopravy. Vede obtížným terénem a silně osídlenými oblastmi. Optimalizace v rámci modernizace 4. koridoru nepřinesla vzhledem ke složitým místním podmínkám a husté obytné i rekreační zástavbě podstatné zvýšení traťové rychlosti. Zvýšení kapacity dráhy změnou zabezpečovacího zařízení bude využito pro navýšení počtu vlaků regionální osobní dopravy se špičkovým intervalem 15 minut. Dopravní poptávka v okolí hlavního města výrazně stoupá jako důsledek jeho ekonomické aktivity. Vlak pojede tunely a po estakádách

Řešení nové tratě je zpracovávané ve dvou variantách. Liší se především vedením trasy v úseku Strančice – Čerčany – Benešov. Obě jsou navržené jako dvojkolejná trať elektrizovaná střídavou soustavou 25 kV 50 Hz pro rychlost 230 km/h. V úsecích společných s vysokorychlostní tratí až 350 km/h. Oba návrhy variantně řeší napojení na trať 4. koridoru v oblasti pražského Zahradního města a Hostivaře, u Strančic, u Benešova a u Bystřice. Rovněž výstavba nové tratě z Bystřice do Prahy připadá v úvahu po dokončení modernizace 4. tranzitního železničního koridoru a stanovení koncepce budování VRT v České republice. Převažující část popsaných budoucích železničních tras povede vzhledem k terénu v tunelech nebo po estakádách a mostech. (s využitím webu SŽDC)

