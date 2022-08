Okres Příbram byl i regionem, kde hasiči měli nejvíce zásahů v souvislosti s odstraňováním nebezpečných stavů (což jsou zejména uvolněné části střech, ale třeba i předměty poletující ve vichru). Takových zásahů hasiči v rámci kraje zaznamenali 15.

Mluvčí pražských hasičů Martin Kavka již uprostřed noci na stejné sociální síti hlásil, že v hlavním městě počasí hasičům dopřálo klid: nepřineslo řádnou mimořádnou událost. „Prostě jen normálně prší,“ zdůraznil Kavka.

Nakonec ale měli hasiči v hlavním městě přes 23 zásahů souvisejících s počasím – zejména na východě metropole. Bylo třeba čerpat vodu ze zatopených míst a odčerpávat vzniklé laguny, v nichž na dvou místech uvízla i auta, ale také odstraňovat spadlé větve.

Kousek za Prahou, a to právě východním směrem, počasí notně potrápilo i řidiče. Taktéž na twitteru to originálně komentoval Richard A. Pupowski: „Nevím, jak se to může stát, ale dálnice D1 je před sjezdem na Čestlice… splavná.“ Reagoval tak situaci, kdy přívaly vody dálnici neobvykle zaplavily – v krátkém úseku dokonce až dokonce až do výšky 20 centimetrů. Pomohlo, když hasiči pročistili odtok: kanálek vedle dálnice.

Dopravní komplikace související s počasím byly však v sobotu nově hlášeny i z dalších míst středních Čech. Například časně ráno od Heřmaniček na Benešovsku, kde se na silnici třetí třídy představující jednu ze spojnic s Voticemi objevilo bahno na více něž 600metrovém úseku poblíž osady Jestřebice.

Dopoledne byl hlášen sesuv půdy s bahnem na vozovce v bezmála 600metrovém úseku také z Příbramska – ze silnice třetí třídy u Hluboše. Zaplavena vodou byla dokonce silnice první třídy I/3 na Voticku: mezi Voticemi a Olbramovicemi v místě křižovatky se silnicí I/18: v blízkosti potoků Veselka, Konopišťského a Mladoušovského. Průjezd zůstal možný, ale se zvýšenou opatrností. Kvůli lokální záplavě byly ve Voticích a okolí dočasně zrušeny hned tři autobusové zastávky – rozcestí Mladoušov, Srbice a Pražská – což se dotklo provozu na na čtyřech autobusových linkách.

Foto, video: Nejvíce pršelo i v Praze a středních Čechách, hladiny řek stouply

Na několika místech také během sobotního dopoledne bylo třeba odstraňovat spadlé stromy. Hned dva opět na Voticku; u Bučovic na silnici třetí třídy spojující Votice a Vojkov.