Prázdninový provoz autobusů a vlaků kvůli koronaviru? Zatím není nutný

Aktuální výčet má 13 celých stran (a kousek čtrnácté); na jednu se vejde přes 50 položek. Nemusí tedy vyjet zhruba 680 spojů. Hledání usnadní členění podle jednotlivých linek. Už letmý pohled napoví, že jde jak o příměstské linky zajišťující spojení jednotlivých oblastí s Prahou, tak o regionální autobusy. S rozložením odjezdů během celého dne: od časného rána až do pozdního večera. Zařazení na seznam sice ještě neznamená, že autobus nepojede – avšak riziko jeho zrušení existuje. Stejně jako nelze zaručit, že výpadek nebude mít i jiný spoj.

„Absolutní prioritou zůstává zajištění školních spojů a spojů v dopravních špičkách pro cestování do a ze zaměstnání,“ potvrzuje mluvčí IDSK Oldřich Buchetka, že na původně představených cílech – aby se hlavně lidé dostali do práce a žáci do škol – se nic nemění. Po středečním jednání krajského krizového štábu uvedla hejtmanka Petra Pecková (STAN), že by v případě nutnosti nebyl problém rozhodnout ze dne na den o ještě výraznější redukci v podobě přechodu na „prázdninový“ režim – avšak se zachováním školních spojů. „Aktuálně ale signály, že by to bylo třeba, nejsou,“ konstatovala hejtmanka.