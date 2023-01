Kde je sypač a kam míří?

Mapa nabízí přehled o aktuální poloze vozidel zimní údržby (včetně možnosti rozkliknout si údaj o směru jízdy) a prostřednictvím barevného odlišení jednotlivých úseků komunikací poskytuje informace o době, která uplynula od jejich posledního průjezdu spojeného s ošetřením povrchu vozovky. Zařízení s povoleným sdílením informace o poloze – ať už jde o mobilní telefon, tablet nebo notebook – rovnou nabídnou přímý pohled do okolí místa, kde se uživatel nachází.

O středočeské hlavní tahy pečuje dohromady 140 sypačů silničářů

Tato data, vykreslená od konkrétního okamžiku šest hodin zpět, automaticky přicházejí z GPS lokátorů, jimiž jsou vozidla zimní údržby vybavena. Tereza Primová z oddělení komunikace ŘSD upřesnila, že silnice, která není barevně označena, v posledních šesti hodinách ošetřována nebyla. Připomněla, že vedle informací samotného portálu lze tytéž údaje získat i na www.dopravniinfo.cz (pod symbolem vločky na horní liště v pravém horním rohu).

Jak dálnice, tak silnice první třídy jsou zařazeny do I. pořadí důležitosti při zajišťování sjízdnosti. „Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut,“ uvedla Primová. S tím, že po výjezdu pak musí být údržba provedena na dálnicích do dvou hodin a v případě silnic první třídy do tří.

„Během letošní zimy se o průjezdné komunikace stará v rámci středisek správy a údržby dálnice ŘSD 793 našich zaměstnanců. Do připravených směn je zařazeno celkem 662 řidičů a 131 dispečerů. Další kapacity, především pro údržbu silnic první třídy, jsou na zimu v pohotovosti u dodavatelských firem,“ připomněla Primová údaje za celou republiku.

Obrazem: Z mercedesu k lopatě a zase naopak. To je práce řidiče sypače

Martin Buček za ŘSD upřesnil, že ve středních Čechách a v Praze, kde se zimní údržba týká 360 kilometrů dálnic a 670 kilometrů silnic první třídy, slouží 140 sypačů, z nichž 52 patří přímo ŘSD (a usednout za volant je připraveno přes 180 řidičů); zbývajících devět desítek patří partnerským firmám.

Průjezdy vozidel i pořadí důležitosti

Informace o zimní údržbě v mapě, tedy vyznačení průjezdu sypačů nebo pluhů, motoristům už tradičně nabízí Středočeský kraj. KSUS neboli Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, která se stará o komunikace druhé a třetí třídy (a to výhradně prostřednictvím dodavatelských firem), je přináší na adrese ksus.cz/mapaov. Barevné odlišení komunikací zde umožňuje ohlédnout se až 12 hodin zpět.

V Praze zveřejňuje mapu údržby Technická správa komunikací, a to na adrese zimniudrzba.tsk-praha.cz. Ta však přináší přehled pořadí údržby, tedy odstupňování komunikací a chodníků podle jejich důležitosti.