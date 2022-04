Tradiční výjezdy krajských politiků do regionů pak zřejmě budou během léta utlumeny, aby nebudily zlou krev před podzimními komunálními volbami: řada krajských radních je totiž aktivní v politice i na úrovni měst a obcí, takže v době intenzivní předvolební kampaně by setkávání krajských radních s občany k debatám o tom, jaké problémy lidi trápí, mohly leckomu vadit. Naznačují to alespoň zkušenosti z minulých volebních období.