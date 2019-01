Střední Čechy - Volby do krajského zastupitelstva jsou za pár dnů. Jak je vnímají lidé třeba na Berounsku? Jsou podle nich krajští úředníci pro chod regionu potřební?

Volby - Ilustrační fotografie | Foto: Vojtěch Podstavek

„Upřímně řečeno, ani pořádně nevím, kdo v nich z našeho města kandiduje. Volební lístky už sice doma mám, ale ještě jsem je neviděla. S manželem stejně trávíme víkend u rodičů na Plzeňsku, takže k volbám nepůjdeme," svěřila se Jitka Vlasáková z Berouna.

Podle ní jsou stejně pro lidi důležité hlavně volby do obecních zastupitelstev. „Myslím si, že krajští úředníci nejsou pro nás důležití. S nimi obyčejný člověk nepřichází vůbec do styku. Když něco potřebuji, jdu na náš městský úřad a tam si vše potřebné vyřídím. Ale to je jen občas, většinou od nich nic nepotřebuji," dodala Jitka Vlasáková.

Příliš velký úřednický aparát

Podobný názor má i Karel Pošmourný z Králova Dvora. Podle něho je v našem státě příliš velký úřednický aparát. „K čemu máme senátory, když je parlament. Stejně tak to je s krajskými úředníky. Je jich zbytečně mnoho a já je vůbec neznám," poznamenal k významu krajských voleb Karel Pošmourný.

„K volbám do krajského zastupitelstva nepůjdu. Myslím si, že by se počet úředníků, jak na krajích, tak i na komunální úrovni, měl snížit. Přivítal bych, kdyby ta byrokracie, která nyní vším tím úřednickým aparátem vládne, byla daleko menší," doplnil Pošmourný.

Ten osobně nechápe, jak mohou krajští zastupitelé zvládat několik funkcí najednou. „Pracují na kraji a zároveň v obecních zastupitelstvech. To přeci není možné. Když chci dělat něco pořádně, tak nemohu sedět na dvou židlích zároveň. A to ještě mnoho z nich podniká a nebo má jiné náročnější povolání. To dost dobře nechápu," řekl Karel Pošmourný.

Nezájem! Na rozdíl od komunálních voleb si ty krajské nechají voliči beze všeho Krajské volby navíc platí za jakousi popelku voliči je podle průzkumu veřejného mínění nepokládají za tak důležité jako volby do Poslanecké sněmovny, protože kraje se nepodílejí na směřování země, zároveň jejich výsledek podle voličů neovlivňuje bezprostředně místo, v němž žijí. Nemohou se tak rovnat volbám komunálním.



Mladoboleslavský magistrát vydal před krajskými volbami šestnáct voličských průkazů. Pro srovnání, při posledních komunálních volbách to bylo kolem dvou set," informovala mluvčí magistrátu Hana Kopalová o nezájmu Boleslavanů volit mimo své bydliště.



Voličský průkaz umožňuje svému držiteli volit kdekoliv na území ČR mimo volební okrsek, kam přísluší podle adresy trvalého pobytu. V případě voleb do krajského zastupitelstva jej však volič může uplatit pouze v kraji, v němž žije. Na rozdíl třeba od prezidentských či parlamentních voleb, je tak význam tohoto průkazu malý.



Voličské průkazy vydává matriční úřad na základě žádosti, před samotným aktem volby je voliči průkaz odebrán, aby mu bylo znemožněno volit opakovaně v jiném volebním obvodu.

