Školy ve finanční pasti? Některé už dluží za energie. S placením pomůže kraj

Spadnout své školy do finanční pasti kvůli vysokým cenám energií hejtmanství nenechá. Tento slib zazněl na pondělním jednání středočeských zastupitelů poté, co Martin Herman (ANO) z opozičních lavic tlumočil obavy některých ředitelů z placení faktur. „Někteří už za energie dluží a čekají, kdo to za ně zaplatí,“ konstatoval.

