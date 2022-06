Minimálně po dva dny, ve čtvrtek a v pátek, tak pražské KACPU zůstane uzavřeno a na místě bude fungovat pouze informační služba, která případné příchozí nasměruje na úřady a instituce, kde si administrativní nezbytnosti spjaté s pobytem v České republice budou moci vyřídit. Tedy především takzvané OAMPy neboli pracoviště odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra, odbory cizinecké policie a případě pobočky úřadu práce.

Středočeský kraj stále provozuje KACPU v Kutné Hoře, kde jsou zástupci všech klíčových institucí k dispozici na jednom místě. Otevřeno má v pracovních dnech od osmé do sedmnácté hodiny a o víkendu rovněž od osmi, ale jen do dvanácti. Prozatím se nepočítá s tím, že by v reakci na uzavření pražského centra měla být provozní doba rozšiřována.

„Je tam ale služba, která by do deseti minut mohla přivolat tým, který zajistí otevření v režimu 24/7, ujistila hejtmanka, že jediné aktuálně fungující středočeské KACPU je v případě potřeby připraveno i na nepřetržitý provoz.

Místopředseda STAN Michalik zemřel na Vlčí hoře, nepomohla ani letecká záchranka

Neočekává se však, že by to bylo zapotřebí – a podle slov Peckové by díky tomu, že se informace k uprchlíkům dostanou včas, mohla zátěž být rozprostřena rovnoměrněji po celé republice. Právě přetížením Prahy primátor Hřib vysvětluje rozhodnutí hlavního města asistenční centrum v metropoli uzavřít: nedává podle něj smysl registrovat běžence v místě, které se o ně z kapacitních důvodů nedokáže postarat.

Požadoval po představitelích státu mechanismy, které by zajistily rovnoměrnější rozdělování uprchlíků do celé republiky – nicméně nepochodil: svobodným lidem nelze nařizovat, kde mají pobývat. Neuspěl ani s návrhem finanční motivace, kdy by se v regionech s volnými kapacitami vyplácely vyšší podpory, naopak v přetížených oblastech by se snížily. Ani takové řešení by podle slov ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) nebylo legislativně v pořádku.