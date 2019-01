Praha - Středočeský kraj a firma Mladá RP, která v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku bourala zchátralé objekty po sovětské armádě, na sebe vzájemně podávají trestní oznámení. Spolumajitel Mladé RP Oldřich Fiala v pondělí obvinil hejtmana Miloše Peteru, jeho náměstka Karla Horčičku (oba ČSSD) a zástupce ředitele krajského úřadu Aleše Růžičku z korupce. Firma měla odevzdávat deset procent z příjmů bez fakturace, řekl Fiala novinářům. Petera to označil za lež a nesmysl. Radní rozhodli, že kraj podá na zástupce Mladé RP trestní oznámení pro pomluvu, křivé obvinění, vyhrožování a podvod.

Kraj vypověděl firmě smlouvu o pronájmu. Jako důvod uvedl nedodržení termínů pro demolice. Firma podle Růžičky od počátku nechtěla plnit své závazky, ale jen čerpat příjmy z území ve formě podnájemného či prodeje druhotných surovin. Mladá RP to odmítá, hejtmanství podle ní postupovalo na základě vykonstruovaného tvrzení.

Jednatel Mladé RP Lukáš Zach uvedl, že firmě byl loni předložen dodatek ke smlouvě, kterým si kraj nárokoval až 80 procent jejích budoucích příjmů z podnájemného a prodeje území. Na schůzce Fialy s Peterou loni 21. července údajně hejtman požadavek snížil z 80 na 40 procent s tím, že úspory pro firmu budou až 30 procent. Tím by ale podle Zacha a Fialy deset procent nebylo fakturováno a nesloužily by firmě ani kraji, zároveň prý nebylo upřesněno, co by s tímto podílem bylo. „Těch deset procent je hlavním bodem toho trestního oznámení," uvedl Zach.

Ze strany zástupců firmy prý zazněly i výhrůžky

„Všechny věci, které byly řečeny, se nezakládají na pravdě," prohlásil Petera. Podle Růžičky předložení dodatku navazovalo na jednání s Fialou na téma, co by se dělo za situace, kdyby kraj přivedl nějakého investora – jakým způsobem by se hejtmanství s Mladou RP dělilo. Na dodatku se kraj a firma neshodly a tím to podle Petery skončilo. Hejtman prý s Fialou nikdy nejednal sám a setkali se jen na krajském úřadě. Ze strany zástupců firmy podle něj zazněly i výhrůžky, že může být politicky poškozen před volbami.

Korupci Mladá RP spatřuje i v jednání spojeném s objednáním právních posudků, Petera je podle Zacha navíc ve střetu zájmů jako předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk. Hejtman ale namítl, že je v představenstvu za obce a s krajem to podle něj nemá nic společného. Firma také uvedla, že zástupci kraje vedli v době platnosti smlouvy jednání s dalšími subjekty o využití pozemků, mimo jiné o vzniku národní průmyslové zóny, což by předpokládalo čerpání dotací od ministerstva průmyslu. Trestní oznámení se tudíž kromě korupce týká i údajného neoprávněného zvýhodňování žadatelů při čerpání dotací, dále střetu zájmů a zneužití pravomoci úřední osoby.

Nad vyhrocením sporu se pozastavila krajská opozice

Kraj naopak viní firmu z toho, že získala neoprávněně téměř 200 milionů Kč za práce, jež nebyly provedeny. Mladá RP to odmítá. Na stejnou částku vyčíslila své náklady a chce je po kraji vymáhat soudně. Podle Růžičky Fiala požadoval uhrazení od 98 do 186 milionů. Hejtmanství to chtělo doložit, což se podle Růžičky nestalo. Tvrdí také, že firma nezaplatila za demolice svým dodavatelům.

Nad vyhrocením sporu mezi krajem a Mladou RP se pozastavila krajská opozice. Podle předsedy středočeské organizace STAN Věslava Michalika by se věc neměla řešit podáváním trestních oznámení, ale obchodním jednáním u stolu. Lídr ODS Martin Kupka míní, že Petera by měl podat přesvědčivé vysvětlení, nebo na svoji funkci rezignovat.

Milovice jsou největším brownfieldem v ČR

Kraj uzavřel s Mladou RP smlouvu v roce 2010. Areál měla využívat 40 let, za což zaplatila dopředu nájemné 25 milionů Kč. Firma tvrdí, že má na odstranění budov ještě tři roky. Podle kraje měly všechny stavby zmizet do do loňského prosince. Růžička uvedl, že v areálu zůstaly trosky jako z válečného filmu. Bývalý vojenský prostor v Milovicích je největším brownfieldem v ČR. Demolice domů, které tam zůstaly po odchodu sovětských vojsk v roce 1991, byly zahájeny na začátku roku 2014.

