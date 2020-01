Využití vojenského prostoru? Kousek za Prahou může být město budoucnosti

Vojenský prostor u Milovic by měl projít zásadní proměnou. V minulosti se mluvilo o tom, že by zde mohlo vzniknout charterové letiště. To však středočeská hejtmanka odmítá. „Kraj nemá v úmyslu postavit v této lokalitě ani kdekoli jinde, letiště,“ zdůraznila Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Letiště Milovice. | Foto: Deník/ Petr Bělka