O přechodu na prázdninový režim informoval mluvčí magistrátu Vít Hofman. Omezen bude od pondělí také provoz příměstských vlaků do Říčan u Prahy. Tramvaje a metro již podle prázdninových řádů jezdí, důvodem je pokles cestujících v městské hromadné dopravě v souvislosti s opatřeními proti koronaviru.

Intervaly se od soboty prodlouží u 46 linek především v ranní špičce všedních dnů. Na některých linkách budou prodlouženy intervaly také v pracovní dny dopoledne a o víkendech, a to zpravidla z 15 na 20 minut. Na 13 dalších denních linkách bude zkrácen provoz do 22:30. Jde o trasy, kde je možné využít dalších souběžných linek.

Od pondělí 30. března bude kvůli nízkému vytížení ve všední dny dopoledne a v podvečer zrušen provoz některých vlaků mezi hlavním nádražím a Říčany. „Jde asi o deset doplňkových párů denně u linky S9. Normálně jezdí dál až do Strančic, ale deset párů je ukončeno v Říčanech, tak právě ty nevyjedou,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Interval na lince S9 bude prodloužen z patnácti minut na půl hodiny.

Kvůli epidemii infekce COVID-19 bude odloženozahájení provozu sezonních vlakových linek včetně dětského výletního vlaku Cyklohráček. Prozatím nevyjede ani brdský Cyklobus. Naopak podle plánu bude zahájen v sobotu 28. března provoz všech sezonních pražských přívozů linek P3, P4, P5, P6 a P7.

V Praze v MHD platí letní jízdní řády u metra a tramvají, prodlouženy byly intervaly nočních spojů a zkrácen provoz vybraných denních linek tramvají a autobusů do 22:30 hodin. Zrušeny byly víkendové noční příměstské vlaky, takzvané party vlaky, které vyjížděly v 02:30 z hlavního nádraží. Mimo provoz jsou i nostalgická tramvajová linka 23 a lanovka na Petřín.

Vlaky jezdí prázdné

Pražský magistrát vyzval zároveň Středočeský kraj, aby omezil provoz příměstské dopravy. Důvodem je na některých spojích až devadesátiprocentní pokles cestujících kvůli opatřením proti koronaviru. „Opakovaně apelujeme na předsedkyni krizového štábu Středočeského kraje (hejtmanku Pokornou Jermanovou - pozn. red.), aby se příměstské spoje omezily, a to jak vlakové, tak autobusové,“ řekl Scheinherr.

Pokles cestujících je podle radního 80 a někde až 90 procent proti běžnému stavu. „Přitom spoje jezdí v plném rozsahu. Například železniční spoje jezdí dvě soupravy a jedna je úplně prázdná a je zbytečné, aby jezdily.“

U středočeské hejtmanky však nepochodil. „Náš kraj je na rozdíl od Prahy svým charakterem venkovský region s více než tisícovkou obcí, z nichž je většina malých. Každé další omezení by znamenalo, že se lidé nedostanou do práce, k lékaři, do lékáren anebo na nákup. Proto další omezení dopravy nyní nebudeme dělat. Nemůžeme obyvatele malých obcí, které nemají k dispozici automobil, odříznout od světa,“ řekla ve čtvrtek Pokorná Jermanová z hnutí ANO.

Podle Scheiherra je nicméně vedle úbytku cestujících důvodem pro redukci i prosba Českých drah, aby byl počet spojů omezen. „Jejich zaměstnanci jsou postiženi jak výskytem koronaviru, tak karanténami a jsou i s dětmi doma,“ řekl Scheinherr. Ale ani to vedení Středočeského kraje nepřesvědčilo.

K výraznému omezení vlakové dopravy přistoupila drtivá většina krajů, ale Praha tak nemůže učinit bez součinnosti se Středočechy.