Že návštěvníci nařízení dodržují a nebyl zaznamenán jakýkoli problém, potvrdila Deníku i Hana Kopalová z Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. S dodatkem, že návštěva je možná i v případě, pokud si někdo respirátor zapomene přinést. „Na odděleních kvůli tomu máme připravené chirurgické roušky – a takovému člověku jednu věnujeme, aby se návštěva mohla uskutečnit. Chápeme, jak jsou setkání s blízkými pro pacienty důležitá,“ řekla Deníku.

I tam, kde nemocnice respirátory nenařídily, je jejich používání doporučeno. Potvrzuje to Dana Šalamunová ze středočeské hygienické stanice. S tím, že totéž platí pro návštěvy v domovech seniorů a obdobných pobytových zařízeních sociálních služeb. „Doporučujeme dodržovat i další hygienická opatření, jako jsou důkladné mytí či dezinfekce rukou,“ konstatovala. S tím, že lidé, kteří se vrátili z dovolené v zahraničí nebo byli bez ochrany dýchacích cest v kontaktu s větším počtem cizích lidí, by s návštěvou raději měli pár dní počkat. „A lidé s projevy jakéhokoliv infekčního onemocnění by měli návštěvu odložit až na dobu, kdy příznaky zcela odezní,“ upozornila Šalamunová.

Dvojnásobek nových případů

Obě oslovené nemocnice v souvislosti s šířením koronaviru aktuálně nehlásí potíže. V Mladé Boleslavi měli ve středu pět covidových pacientů – a vše se daří zvládat. Podle slov Kopalové sice zrovna ve středu zasedal krizový štáb nemocnice, to však bylo spíše z preventivních důvodů. Řešit jakoukoli „krizi“ nemusel. Také příbramská nemocnice pečuje o několik covidových pacientů, ale vše se daří zvládat. „Zatím to chod nemocnice nijak neovlivňuje,“ shrnul Janota aktuální stav.

Dá se nicméně očekávat, že počty pacientů by se mohly zvolna zvyšovat. Koronavirus se totiž stále zdá být na postupu. Jestliže bylo v úterý 19. července ve středních Čechách zaznamenáno 583 nově prokázaných případů onemocnění covid-19, je to dvojnásobek proti úterku předchozího týdne (290). V Praze je nárůst také výrazně patrný: ze 470 případů z minulého týdne se počet pozitivních PCR testů vyhoupl na nynějších 731. Takzvaná sedmidenní incidence neboli přepočet potvrzených případů za posledních sedm dní na sto tisíc obyvatel se ve středních Čechách vyšplhala na 144, když ještě v úterý dosahovala hodnoty 123; v Praze dokonce poskočila ze 188 na 208. Celorepublikově stoupla ze 109 na 121.