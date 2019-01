Rudná - Kostelní věž se trhá. Může za to umělý kopec, na kterém církevní stavba stojí. Město nyní chystá projekt, jak situaci a tvář vrchu zlepšit. Vyhlídkou do okolí a místem pro odpočinek se má stát kopec Homole ve městě Rudná nedaleko metropole. Na pahorku stojí kostel sv. Jiří, jehož stav se v poslední době začíná zhoršovat.

KOSTEL na Homoli v Rudné. | Foto: Wikimedia Commons/ŠJů

Kopec je totiž uměle vytvořený a začíná se pomalu rozpadat. „Kvůli statickému problému se nyní trhá věž od kostelní lodi," popisuje situaci starosta města Lubomír Kocman. Z toho důvodu by měl vrch obepnout ocelový tah, který zamezí jeho dalšímu rozpínání do stran.

Společně s tím přemýšlí vedení města o pronájmu pozemku, aby ho ještě více zkultivovalo, když se na něm budou i tak provádět stavební práce. Jedním z plánů je vykácet některé ze stávajících stromů.

Méně vzrostlé stromy

„Vždy je obtížné mluvit o kácení stromů, protože lidé to neradi slyší, ale část stromů je špatně udržovatelná. Dneska je tam džungle," říká starosta.

Přestože by měly být některé ze stromů pokáceny, zeleně by na kopci ubýt nemělo. „Dáme tam jiné stromy, jen méně vzrostlé," doplňuje Kocman. Nová zeleň by následně svými kořeny měla pahorek zpevnit.

Cestička pomůže kočárkům k vrcholu

Kromě stromů by měla vzniknout na kopci cestička, která ho bude obkružovat, aby se na vrchol mohli dostat i lidé s kočárky. Zároveň by ji měly lemovat lavičky.

Z místa, kde je kostel, by se díky úpravám měla stát vyhlídka, odkud se budou moci zájemci rozhlédnout po okolí. Kromě nové cesty by měly být také opraveny schody ke kostelu. Vše ještě záleží na domluvě s církví, jíž místo patří.

Kolem vrchu vede železnice

Proč vznikl umělý pahorek přezdívaný Homole, není dosud známo. Od 13. století na něm však stála kaplička, která byla v 17. století nahrazena barokním kostelem sv. Jiří.

Protože kolem vrchu vedla železnice, začal se kopec kvůli otřesům drolit a kostel musel být zbourán. Místo něj vyrostl kostel v románském slohu, který na místě stojí dodnes.

