Mladoboleslavsko - V neděli 13. prosince se změní jízdní řád autobusů a vlaků. Nejinak tomu bude i u dopravce Arriva Střední Čechy, který vypravuje autobusy na Mladoboleslavsku. Zatímco bychom kvůli zvyšujícím se finančním nákladům spíše očekávali, že spojů bude ubývat, opak je pravdou.

Autobus společnosti ARRIVA Střední Čechy. Ilustrační foto | Foto: ARRIVA Střední Čechy

Spojů přibude, a to zejména mezi Mladou Boleslavi, Benátkami nad Jizerou a Prahou. Cestující budou moci také nově využívat zastávky v Horní Bukovině a Zvířeticích.

Obyvatelé Jizerního Vtelna a Bezna se mohou těšit na prázdninový spoj, který bude jezdit v 18.30 hodin. Ani lidé z Katusic či z Bukovna už nemusí mít strach, že by se o prázdninách nedostali do zaměstnání. Dopravce zavádí spoj, který bude do města automobilů odjíždět v 5.55 hodin.

Nově také Arriva Střední Čechy vypraví z Mnichova Hradiště dvě linky, jejichž autobusy zajistí dopravu na tři směny, včetně neděle, do Průmyslové zóny Plazy. Autobus z Mimoně bude ve večerních hodinách prodloužený do zastávek Řepov, hlavní silnice, SAS Autosystemtechnik a Škoda PC.

Spoj nezruší

Jak dále vysvětlil Jan Holub, manažer dopravy, změní se také obslužnost Lhotek a Plazů. O prázdninách totiž stálou linku nahradí autobus z Rožďalovic. Spoj se tedy neruší.

Naopak drobné změny čekají na cestující na lince 260010 mezi Mladou Boleslaví, Pískovou Lhotou, Brodcemi a Benátkami nad Jizerou. Například spoj v 6 hodin z Mladé Boleslavi a 6.15 hodin z Benátek nad Jizerou pojede i o prázdninách, kdežto spoj ve 4.40 hodin z Benátek nad Jizerou o prázdninách nepojede.

Cestující ale bez dopravního prostředku nezůstanou. Mohou využít souběžný spoj od Tuřic. Stejnou linkou se lidé z Benátek nad Jizerou dostanou také na noční směnu do Průmyslové zóny v Zalužanech. Autobus přijede vždy ve 21.15 hodin. Příjemný je také spoj, který vyjíždí z Mladé Boleslavi do Benátek nad Jizerou ve 22.30 hodin. Trasu končí až na Husově náměstí.

Podle jednatele společnosti Martina Bělovského se nového spojení dočkají i školáci z učiliště v Hubálově. Každý pátek se mohou svézt z Mnichova Hradiště ve 12 hodin a z Hubálova ve 12.20 hodin. Na konečné zastávce je zajištěna návaznost na další linky ve směru do Mladé Boleslavi a okolí.

Rozšíření linky

Dopravce rozšíří také linku 260390. Podle jízdního řádu bude školní autobus na lince 260390 ve 12.50 hodin jezdit každý den. Ten autobus, který bude odjíždět v 16.50 hodin, už nebude končit v Loukově, ale v Mnichově Hradišti.

A pozor, přímo v Mnichově Hradišti se mění stanoviště dvou linek. Autobus na Hrubý Lesnov bude z Mnichova Hradiště odjíždět ze stanoviště číslo tři, čtyřka bude nově patřit loukovskému spoji.

„Lepší spojení budou moci využívat také cestující na lince 260890 Mladá Boleslav Dlouhá Lhota Libáň, i když je i nadále bude zdržovat výluka kvůli uzavřenému mostu v Sukoradech," konstatoval Jan Holub s tím, že spoj v 15.55 hodin pojede z Bačalek dál přes Dětenice a Kozodírky až do Libáně. Odpolední školní autobusy po 15. hodině z Března do Sukorad a na Petkovy pojedou každý školní den.

Společnost Arriva zjednoduší cestování i do hlavního města. Zavádí totiž spoje z Prahy do Mladé Boleslavi, a to s odjezdem v 17.45 hodin. Spoj v 17.50 hodin se neruší.

