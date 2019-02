Benešov - Běženci, mladá, začínající manželství, sociálně slabí, úředníci města, katastru nebo celní správa. To je výčet případného využití objektu bývalých Pražských kasáren v centru Benešova. Zatímco azylanti do středu města nepřijdou, což potvrdilo i ministerstvo vnitra.

Objekt bývalých Pražských kasáren v Benešově. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

Už samotná možnost, že by objekt získali úředníci Katastrálního úřadu Benešov a benešovské celní správy, zvyšuje krevní tlak starostovi Benešova Petru Hostkovi.

Vedení města totiž už dříve jednalo s vysokými úředníky obou ministerstev a vysvětlovalo jim, proč by imigranti žijící mezi mateřskou, základní a střední školou, nebyly dobrou volbou pro využití opuštěného, i když na ubikace přestavěného vojenského objektu.

Proti příchodu migrantů z Blízkého Východu a severní Afriky se pak postavila i veřejnost. Svou vůli deklarovalo na 19 tisíc lidí v narychlo uspořádané petici. To je dokonce více, než jich žije v samotném Benešově.

„Je to hazardování s vůlí devatenácti tisíc lidí podepsaných pod peticí. To by si odpovědní státní úředníci měli uvědomit," hřímal starosta Benešova Petr Hostek v narážce na to, že by město nemělo objekt získat.

Argumentační válka

Jako boj o to, kdo s koho, to ale nepovažuje. Přesto jednání přirovnává k argumentační válce, kterou Benešov vede s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a také Ministerstva financí ČR.

Už z toho, jak rozsáhlý objekt je, vyplývá, že by se do něj mohly vejít dva, možná dokonce všechny tři úřady, respektive jejich části.

O možnosti přemístění katastrálního úřadu do bývalých kasáren se jeho ředitel Jaromír Vicari dozvěděl až později. Stalo se tak v okamžiku, kdy mu starosta Benešova nabídl místo Pražských kasáren objekt bývalé Komerční banky na Masarykově náměstí. Ten je však pro katastrální úřad stejně jako pro městský úřad nevyhovující.

„Do té doby jsem ani netušil, že kasárna byla prohlášena jako nepotřebný majetek ministerstva obrany," řekl Jaromír Vicari a připomněl, že z jednání s městem ví, že se o objekt zajímalo už dříve. Proto také při setkání uvedl, že jeho úřad nechce dělat městu žádné problémy při záměru kasárna získat.

Stěhování do 'vlastního'

Situaci ale starosta Benešova Petr Hostek vidí jinak. „Trochu mě mrzí, že si jednání o kasárnách katastr a celníci vzali svou cestou," řekl. Takové nařčení ale Jaromír Vicari odmítá s odůvodněním, že problém nevznikl přičiněním katastrálního úřadu a už vůbec se v Benešově nebude řešit.

„Jsme v nájmu, a protože jsme státní orgán, jsme velmi silně tlačeni k tomu, abychom úřadovali ve svých vlastních objektech. A stejné to mají i celníci. Moje iniciativa mařit záměr města to není. Vždy to běželo mimo mou vůli, jsem jen okresní úředník," vysvětlil, ale připomněl, že v případě, že se ho někdo zeptá, zda by chtěl odejít z nájmu a přestěhovat katastrální úřad do Pražských kasáren, odpoví ano.

To, zda ministerstvo obrany, tedy stát, vydá objekt kasáren úplatně či bezúplatně tomu či onomu úřadu, tak jde už zcela mimo benešovský městský úřad, katastrální úřad i celníky.

Kauza má ale také další aspekt. Pokud by objekt získali celníci, postavilo by se město všemi proti tomu, aby do centra Benešova zajížděly k vyclení těžké kamiony. K tomu by podle starosty Benešov využil například dopravní opatření.

