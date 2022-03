Omezení postihlo nejen vlaky zmiňované linky S7. Zatímco ty zprvu nejezdily vůbec, v uvedeném úseku byly odřeknuty pro jízdu v obou směrech, ostatní spoje patřící do kategorie dálkové dopravy nabíraly zhruba čtvrthodinová zpoždění. To se týká hojně využívaných rychlíků na plzeňské trati, ať už jde o Západní expres, Berounku – nebo i pendolina na trase mezi Bohumínem a Františkovými Lázněmi. Během dopoledne se podařilo částečně obnovit provoz i na lince S7, a to v rozsahu zhruba poloviny spojů.