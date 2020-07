Zdroj: RedakceTrať do Zdib by měla mít délku kolem pěti a půl kilometru. Projekt zahrnuje rovněž terminály a parkoviště P+R na konečné zastávce v Sedleci, kde bude i tramvajová smyčka. Na trati mají být podle plánů rovněž čtyři mosty.

Vybudované parkoviště a parkovací dům by měly mít dohromady kapacitu 1260 míst, připomněla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), v čem spatřuje další očekávaný přínos.

Ten hlavní se samozřejmě týká toho, že provoz tramvají má výrazně ulehčit silniční dopravě, a to v oblasti, která se často potýká se zácpami; v nich uvíznou i autobusy, které cestující vozí nyní. „Je to stavba, která je pro nás velmi důležitá,“ zdůraznila hejtmanka – přičemž připomněla, že kraj stál u jejího zrodu – a bude se na ní podílet i finančně. „Jsem ráda, že je opět blíž realizaci,“ uvedla politička v tiskové zprávě.

Tramvaje by u dálnice D8 měly podle materiálů jezdit od roku 2023, což se však v tuto chvíli nezdá příliš pravděpodobné. Cena byla podle prvních odhadů stanovena na zhruba dvě miliardy korun. Magistrát hlavního města má trať Kobylisy – Zdiby zahrnutou v plánovaném rozvoji tramvajové sítě do roku 2030. Nedávné opravy trasy na Sídliště Barrandov dopravní podnik využil k vybudování kolejí na přípravu tramvajové tratě do Slivence.

Nebude nutný zábor předzahrádek

V případě první „mimopražské“ tramvaje středočeští radní se při volbě ze tří navrhovaných variant přiklonili k verzi označené číslem 1 – a podle dostupných zpráv je to ta, jež v převážné části trasy počítá se zachováním pouze jednoho jízdního pruhu pro motorová vozidla; další dvě nabízejí kombinace pruhů pro automobilový provoz (což by však zřejmě znamenalo zásahy do zelených pásů a nejspíš také nároky směrované na využití některých soukromých zahrádek a jiných pozemků před domy).

To, že hejtmanství doporučuje právě podobu s jedním pruhem pro auta v každém směru jízdy, potvrzuje i pondělní vyjádření krajského úřadu. Mezi silničními pruhy pak má vzniknout tramvajový pás o šířce 7,5 až 8 metrů. Před křižovatkami nicméně silnice někde bude rozšířena na dva jízdní pruhy.

Náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD), který má v kompetenci oblast životního prostředí a zemědělství, upozornil na výhodu vybrané varianty 1: „Dojde dokonce k částečnému zlepšení akustické situace v relativně hustě obydleném území podél komunikace v Praze 8-Kobylisích, v Praze-Dolních Chabrech i v obci Zdiby.“

Papír snese všechno

Magistrátní firma Ropid, která organizuje městskou hromadnou dopravu v Praze a okolí, informace o dalším mírném posunu v přípravě tramvajové trati sdílela na oficiální facebookové stránce. V diskuzi mnozí ironicky poznamenávají, že „papír snese všechno“ v narážce na nejasný termín realizace. Někteří pochybují i o smysluplnosti projektu, protože mnoha lidem z přilehlých obcí by nové tramvajové spojení jen přidalo jeden přestup, když by se potřebovali dostat na metro.

Ropid také na dotazy cestujících prozradil, jak by mělo probíhat odbavení ve vozech – do tramvaje by se nastupovalo všemi dveřmi a mimopražské zastávky by byly zařazeny do 1. vnějšího pásma: „Jen zde bude zvýšený výskyt revizorů pro zajištění dostatečné tarifní kázně.“