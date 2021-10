Onemocnění je na vzestupu, i když o takzvané chřipkové epidemii ještě nelze hovořit, plyne z pátečních informací ředitelky protiepidemického odboru středočeské hygienické stanice Lilian Rumlové. Podle jejích propočtů, vycházejících z pravidelných hlášení o pacientech od praktických lékařů a pediatrů, dosahovala celková nemocnost ve Středočeském kraji ve 41. kalendářním týdnu hodnoty 1421 onemocnění na sto tisíc obyvatel. „Oproti minulému týdnu celková nemocnost vzrostla o 18,7 procenta,“ připomněla Rumlová.

Typický pacient: předškolák z Mělnicka

Dá se říci, že onemocnění trápí každého 70. Středočecha. O epidemii se zpravidla hovoří od hranice 1600 přepočtených osob; kdy jde o každého 62. – či někdy od 1800. Což už vlastně bylo v některých středočeských regionech dosaženo. Nejvyšší nemocnost je aktuálně v okrese Mělník, a to 1762 případy na sto tisíc obyvatel. Jde přitom o poměrně setrvalý stav, jestliže proti předchozímu týdnu hygienici propočetli nárůst o 3,2 případu na sto tisíc obyvatel.

Vysokou nemocnost dále zaznamenávají Praha-západ (s přepočtem 1745 pacientů na sto tisíc obyvatel, navíc s nárůstem v rámci tohoto přepočtu proti předchozímu týdnu o 56,4), Benešovsko (1631) a Kolínsko (1644). Nejnižší nemocnost naopak nyní vykazují Praha-východ (1113 v přepočtu na sto tisíc obyvatel), Nymbursko (1153) a Rakovnicko (1215). Zatímco někde jsou hodnoty příznivé, v některých regionech by se mohly zanedlouho objevit úvahy o možných zákazech návštěv v nemocnicích a domovech seniorů (zvlášť při kombinaci s koronavirovými čísly).

V úvodu zmiňované Kutnohorsko dosahuje hodnoty 1346. To, že nejvíc se onemocnění šíří mezi dětmi, však platí nejenom tam, ale celokrajsky. Deníku to řekla mluvčí krajské hygienické stanice Dana Šalamunová. Nejvýrazněji je to vidět právě mezi předškoláky. To bývá tradiční – letos se však podle Šalamunové uplatňují i další vlivy.

„Kvůli opatření proti šíření koronaviru byly děti dlouho mimo kolektiv – a když se do něj vracejí, jsou k onemocnění náchylnější,“ konstatovala. S tím, že s rostoucím věkem podíly nemocných výrazně klesají. Přikyvuje i ředitelka Rumlová: „Nejvíce nemocných evidují lékaři mezi dětmi do pěti let, nejméně ve věkové skupině 65+.“

Nejvýraznější přepočtené nárůsty naznačující šíření infekce vykazují okresy Beroun (67,9), Praha-západ (se zmiňovanou hodnotou 56,4), Mladá Boleslav (35,3) a Benešov (22,5). Jako protiklad v pomyslném žebříčku se pak jeví Praha-východ (s přepočteným nárůstem pouze 0,8), Kolínsko (1,2) a Kutnohorsko s Mělnickem (po 3,2). V tomto případě však nízké hodnoty nevypovídají o rozšíření onemocnění. Naznačují pouze minimální zněny; dalo by se použít dnes hojně používaného pojmu „stabilizovaný stav“.

Chřipka zatím není na obzoru

Ačkoli počty nemocných stoupají, přímo doba chřipek se zatím nehlásí. Onemocnění, u nichž lékaři připomněli klinický obraz chřipky, představují jen tři případy na sto tisíc obyvatel: 0,21 procenta z celkové nemocnosti. „V porovnání s předchozím kalendářním týdnem nebyla zaznamenána změna,“ poznamenala ředitelka Rumlová.