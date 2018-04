Kardinál Josef Beran se po téměř půlstoletí vrací domů

/INFOGRAFIKA/ Po téměř pěti desetiletích se navrátí do rodné země muž, kterého nedokázali zlomit ani nacisté, ani komunisté. Včera byly ze Svatopetrské baziliky vyzvednuty jeho ostatky, ty dnes přiletí do Prahy.

Josef Beran zemřel v Římě v roce 1969, ani v těžké nemoci mu tehdejší režim nedovolil vrátit se do vlasti a neměl v plánu umožnit mu návrat ani posmrtně. StB se totiž obávala, že by repatriace mohla vyvolat masivnější „tichou demonstraci“, než způsobila smrt Jana Palacha.

Kardinál Josef Beran byl nepohodlný pro své silné zásady, které nezměnil ani po zatčení gestapem a pobytu v Terezíně a Dachau, ani po více než deseti letech domácího věznění za komunismu.

Návrat kardinála jako výzva společnosti

„Vidím v tomto návratu výzvu do řad nejen církevních, ale do řad celé společnosti, především v tom, co znamená svoboda, co znamená demokracie,“ řekl k repatriaci kardinál Dominik Duka.

Po příletu na letiště ve Kbelích přivítá ostatky kardinála píseň Čechy krásné, Čechy mé, dojde i na modlitbu a uvítací projev předsedy Senátu Milana Štěcha.

Následně budou ostatky přeneseny do vozu a autokolona pomalu vyrazí směrem do Dejvic. „Nebude příliš dlouhá, někteří církevní představitelé pojedou společně v mikrobusu, ale samozřejmě s ohledem na důstojnost ostatků pojede autokolona pomalu,“uvedl Stanislav Zeman, tiskový mluvčí Arcibiskupství pražského. Věřící budou mít následně příležitost uctít památku kardinála při zastávkách v Dejvicích a na Strahově.

V sobotu od deseti do jedenácti hodin modlitební procesí mnoha věřících, křesťanských řádů, ale třeba i Sokolů, zablokuje dopravu mezi Strahovem a Hradčanským náměstím. Pohřební vůz tažený šestispřežím starokladrubských vraníků pojede na trase od strahovské baziliky přes Pohořelec, Loretánskou ulicí až na Hradčanské náměstí. Následně bude od 11 hodin sloužit kardinál Dominik Duka mši v katedrále sv. Víta, po jejímž skončení bude rakev kardinála Berana vystavena do pondělí 23. dubna.

Po večerní bohoslužbě pak rakev uloží do nově zřízeného sarkofágu a splní tím přání vyjádřené v Beranově poslední vůli před 49 lety.