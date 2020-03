Včera poprvé na celém území Itálie začala platit tvrdá pravidla karantény. Jsou zavřené školy a mnohé veřejné budovy, zrušeny soutěže, koncerty, omezen pohyb lidí. Zákaz dopadl i na tak vzdálená a uprostřed přírody schovaná místa, jakým je ani ne dvoutisícová Castellina Marittima ležící zhruba na půli cesty mezi Římem a Milánem.

Až do pondělního večera se tradiční bouřlivé debaty vedly ve třech místních barech. Nyní jsou ale po šesté hodině večerní všechny podniky povinně zavřené. „Začíná to být opravdu smutné,“ hodnotí situaci Simonetta Bignami popíjející víno v poloprázdném baru Muretto a pokračuje: „Nemůžeme vlastně opouštět naše město. Police hlídkuje na cestách nedaleko Castelliny a zastaví každého. Vrací všechny, kdo nemají vážný důvod někam jet. Za prací dojíždět můžeme, ale to je skoro vše.“

Obchody mají o víkendu zavřeno

Přizvukuje jí i Serena Regoli, pečovatelka o starší místní lidi: „Situace je složitá. Musíme se pohybovat pouze za nezbytnými věcmi, jako je nakupování a dost.“ Obchody mají zatím nezměněnou otvírací dobu, ale musejí zůstat zavřené o víkendu. Je to další zásah do místních zvyků.

Restaurace, obvykle večer plné života a halasu, včera poprvé při setmění ztichly. „Nemůžeme ani tam. Majitel jedné restaurace nabízí, že nám jídlo doveze až domů. Dobrá služba. Využijeme jí. Ale víte, my se chceme u večeře bavit, prožít ji s někým, a o to přicházíme,“ říká Simonetta Bignami. Ale pak zazní optimističtěji: „Zvládneme to. Lidé jsou sice nervózní, ale začali respektovat pravidla. Bude to dobré,“ uzavírá.

Jediný, kdo nad nastalou situací nehořekuje, jsou místní děti. Využívají neplánované prázdniny a hezké, poměrně slunečné předjaří. Ale i v jejich komunikaci hraje prim téma šířící se nákazy. „Víš, že Itálie je v koronaviru druhá na světě za Čínou?“, ptal se 12letý Aimen Zahri zprávou svého kamaráda z Prahy.