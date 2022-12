Zloději se snaží okrást lidi, jejichž pozornost polevila třebas jen na pár okamžiků. Omezit jejich rejdy se snaží policisté, jimž také začala speciální adventní sezona. Potvrzuje to Jiří Plesar z mladoboleslavského územního odboru středočeské policie, podle jehož slov policisté každoročně dohlížejí na bezpečnost občanů a na klidný průběh svátků – a jiné to není ani letos. „Policisté s prvním adventním víkendem odstartovali preventivně bezpečnostní akci,“ přiblížil Plesar situaci.

„V rámci této akce budou v následujících týdnech policisté více vidět v ulicích, obchodních centrech a také v místech s větší koncentrací lidí při pořádání různých vánočních akcí,“ slibuje policejní preventista, že dění v předvánočním shonu bude pod dohledem. Už jen přítomnost uniforem má případné pachatele přimět, aby od nekalých myšlenek upustili.

Loni byli kapsáři vcelku ohleduplní

Loni byli Středočeši v předvánočním čase pozorní – nebo prostě měli kliku. Takzvaných kapesních krádeží v celokrajských statistikách přibylo během prosince jen pět. Jestliže za celý rok jich policisté evidovali 145 (s objasněností 13,8 procenta), byl závěr roku vlastně příjemně podprůměrný. Vždyť jen za leden, tehdy ještě sešněrovaný covidovými opatřeními, bylo ve středních Čechách nahlášeno kapesních krádeží jedenáct… Či v některých případech peníze Středočechů nezůstaly „doma“: zajeli si nechat se okrást do Prahy.

V hlavním městě policisté loni v prosinci zaznamenali 253 nahlášených útoků kapsářů. I zde však vlastně šlo o podprůměrný měsíc, jestliže celkový roční součet těchto skutků se v Praze loni vyšplhal na 2599 (se sedmiprocentní objasněností). Metropole je ale svébytný svět. Zde pro kapsáře platí, že mají největší žně v době žní: ještě více než před Vánoci snaží rýžovat během hlavní turistické sezony. Srovnání může nabídnout již zmiňovaný leden: to bylo v Praze hlášeno 96 kapesních krádeží.

Okradení hrozí v obchodě i před ním

Policisté se snaží, aby během adventu počet případů kapesních krádeží vzrůstal co neméně. Pomáhají tomu i hlídky kriminalistů v civilu, kteří na vybraných místech sledují cvrkot. Jejich přítomnost však občané mohou zaznamenat jen v podobě chvilkového rozruchu v případě, že tito detektivové někoho v davu vyhmátnou.

Naopak policisté v uniformách bývají dobře vidět. I oni v rámci preventivních akcí vyrážejí do rizikových oblastí, konstatoval Plesar. „Zaměřují se na místa, kde by mohlo docházet ke krádežím, jako jsou parkoviště u nákupních center, bankovní ústavy, pošty a centra měst. Policisté v těchto místech kontrolují zaparkovaná vozidla, zda je jejich majitelé neponechali odemčená nebo zda neponechali na sedadlech cenné věci. V případě takového zjištění majitele upozorní,“ konstatoval policejní preventista.

Mluvčí středočeské policie Pavel Truxa Deníku řekl, že na riziková místa nyní vyrážejí preventisté společně s hlídkami z obvodních oddělení po celé republice. Typicky je lze nyní potkat na parkovištích u nákupních center, kde lidem připomínají, jak si bezpečně počínat při parkování i při samotném nakupování.

Zkušenosti z dřívějších let přitom varují: nemusí se vyplatit schovávat cenné věci v kufru auta, pokud je do zavazadlového prostoru chcete přendat až na parkovišti před obchodem. Zloděj už může být na místě, pozorovat dění – a snadno tak zmerčí, který vůz by stál za otevření. Zvláště ženám je také dobré připomenout opatrnost při nakládání nákupu do kufru auta. Nezůstala právě v té chvíli opuštěná kabelka odložená na nehlídané sedačce? Během nákupů totiž nehrozí jen krádež peněženky z kapsy nebo z nákupního vozíku.

Preventivní rady pro poklidný advent



- Při procházkách a nákupech na vánočních tržištích se vyplatí rozdělit peníze na menší částky, uschovat je a nosit je odděleně.



- Nikdy nenechávejte peněženku a doklady navrchu v kabelce či nákupní tašce. V nákupním centru, obchodech a obchodních domech nikdy nenechávejte tašku či kabelku v nákupním vozíku.



- Buďte ostražití v prostředcích hromadné dopravy; zvlášť pokud je nával cestujících.



- Ženám se doporučuje mít ruku na zipu kabelky či tašky. Mužům lze doporučit uložit peníze a doklady do náprsní kapsy bundy či kabátu, která je na zip. Zadní kapsa kalhot není bezpečné místo.



- Ve svých vozidlech nenechávejte na viditelných místech žádné předměty, které by byly lákadlem pro zloděje: věci ukládejte do zavazadlového prostoru.



Zdroj: Jiří Plesar, Policie ČR Mladá Boleslav