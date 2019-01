Střední Čechy /ROZHOVOR/ - Přestože koncem léta byl v Uhlířských Janovicích na Kutnohorsku slavnostně otevřen další domov pro seniory ve Středočeském kraji, poptávka stále výrazně převyšuje nabídku a navíc zájem stále roste. Shodují se na tom ředitelé zařízení, které regionální Deník oslovil.

Domov seniorů v Uhlířských Janovicích. | Foto: www.domovjanovice.cz

Potřebu zvyšovat kapacity těchto domovů v celém Česku vyvolává zejména rostoucí průměrný věk obyvatel. „Zájem je cca trojnásobně vyšší, i když uvážíme, že zájemci mohou mít více žádostí tedy i u jiných organizací, kapacita je nedostatečná," konstatovala ředitelka Světlana Kubíková z Domu seniorů Mladá Boleslav, jehož kapacita je 82 lůžek.

Jednotný systém, jak vybírat z množství zájemců, v kraji neexistuje, každé zařízení má vlastní pravidla. Některá vybírají podle pořadí, jiná podle určitých kritérií. „Poptávku pokrýt nedokážeme, žadatele máme vedené v pořadníku a celkem za všechny služby se jedná o 158 žadatelů," přiznal Ondřej Šimon, ředitel Domova seniorů TGM Beroun, který nabízí celkem 69 lůžek pro seniory, 19 lůžek pro klienty se zvláštním režimem a sedm lůžek pro takzvanou odlehčovací službu.

V Kladně vybírají podle odlišného klíče. „Pořadníky jako takové již neexistují, klienti se přijímají na základě kritérií, nikoliv dle délky doby podané žádosti," vysvětluje zdejší zástupkyně ředitele Andrea Syblíková a dodává, že nyní evidují kolem 200 žádostí.

O přijetí rozhodují různá kritéria

Podobně to funguje i v kutnohorském domově, kde má aktuálně zájem nastoupit 150 až 200 seniorů. Kapacita je zde pouhých 76 míst, jelikož Domov Barbora poskytuje služby také pro 43 osob se zdravotním postižením a 13 lidí zde žije v takzvaném chráněném bydlení.

Pro zařazení do evidence žádostí se v Kutné Hoře například zohledňuje míra závislosti žadatele na pomoci druhé osoby, krajská příslušnost, ale i sociální situace, ve které se žadatel nachází.

„Může se však stát i situace, kdy oslovíme žadatele, který je zatím v domácí péči, kterou ještě zvládne zajistit jeho rodinný příslušník. Pokud mu však nabídneme volné místo například po měsíci, může být tato situace již jiná. Proto je také důležité, aby s námi žadatelé, popřípadě jejich blízcí, komunikovali a sdělovali nám všechny změny," vysvětlila ředitelka Domova Barbora Kutná Hora Jitka Řepová.

V kraji je k dispozici celkem 3338 lůžek

V současné době zřizuje Středočeský kraj celkem 40 domovů pro seniory, jejichž kapacita by v lednu příštího roku měla dosáhnout 3338 lůžek. Starším lidem jsou však nabízeny i další sociální služby. Například pro ty, kteří trpí Alzheimerovou chorobou nebo jiným podobným onemocněním, existují domovy se zvláštním režimem. Kraj jich poskytuje 12 s celkovým počtem 553 míst.

Dalších 1302 lůžek v domovech pro seniory a 754 lůžek v domovech se zvláštním režimem nabízí podle údajů kraje další poskytovatelé, jako příspěvkové organizace měst a obcí nebo soukromé subjekty. Ty zaštiťují i domovy s pečovatelskou službou, naopak kraj žádné takové neprovozuje, protože nejsou registrovanou sociální službou.

Problémy s uspokojením poptávky v domovech důchodců přiznává i mluvčí Středočeského kraje Nicole Mertinová. „Čekací doba na umístění žadatele s akutní potřebou je v případě příspěvkových organizací kraje různorodá, přibližně od dvou do dvanácti měsíců," sdělila mluvčí.

Žádosti do více zařízení najednou

Podle ní je ale obtížné stanovit skutečný převis osob, které akutně hledají v domovech ubytování, protože mnozí z nich mají podanou žádost do více zařízení najednou a podávají je s velkým předstihem, aniž by chtěli v blízké době nastoupit.

Kraj zatím ještě kapacity navyšuje. Kromě výše zmíněné novostavby v Uhlířských Janovicích, kde je nově 60 lůžek v domově pro seniory a 94 míst se zvláštním režimem, probíhá dostavba domova v Rakovníku, který přinese navýšení kapacity o 40 lůžek. Celkem zde bude 80 klientů, polovina z nich se přesune ze stávajícího zařízení.

„V současné době probíhá rekonstrukce bývalého internátu na domov pro seniory. Termín ukončení stavby podle smlouvy je 30. listopad. Termín dodání vybavení je v jednání, pravděpodobně to bude na konci roku. Pokud půjde všechno dle plánu, mohlo by dojít ke stěhování prvních klientů do nového objektu na přelomu února a března 2016," říká Markéta Grundmannová pověřená řízením domova Na Zátiší Rakovník a dodává, že v pořadníků nyní čeká celkem 116 osob.

Místo domovů domácí péče

V blízké budoucnosti Středočeský kraj budování dalšího podobného zařízení už neplánuje. Důvodem jsou především finance, které kraj musí vyčlenit na třicítku nejrůznějších druhů sociálních služeb. Nyní se ale hodlá zaměřit především na zkvalitňování domácí péče o seniory, která není tak nákladná a dotkne se většího množství nemohoucích osob.

Podle Nicole Mertinové se například v oblasti pečovatelské služby plánuje 619 pracovních úvazků u celkem 89 subjektů z řad městských příspěvkových a neziskových organizací. „Z naší strany je snaha, aby poskytovatelé pečovatelské služby byli schopni nabídnout seniorům komplexní paletu úkonů péče, nejen roznášku obědů, ale také pomoc při péči o vlastní osobu, pomoc v domácnosti a další služby," dodala tisková mluvčí kraje.

Senioři si přejí zůstávat doma

Právě podobné služby plánují zajišťovat také v Domově seniorů Tomáše Garrigue Masaryka v Berouně. „Existuje projekt rozšíření o terénní pečovatelskou službu. Je ve fázi přípravy realizace. Odhad prvních klientů je rok 2017," prohlásil ředitel zařízení Ondřej Šimon.

Péče o seniory přímo v místě jejich bydliště by se tak do budoucna mohla stát stěžejním řešením v pomoci starším občanům. Nekonečné rozšiřování kapacit domovů důchodců by totiž mohlo být nakonec nevýhodné pro samotné seniory.

„V případě růstu nabídky volných kapacit by se mohlo stát, že budou v zařízení poskytovány služby takovým žadatelům, kteří by s určitou podporou mohli ještě několik let zůstávat v domácím prostředí s využitím terénních služeb. A jak by vám určitě řekla většina seniorů, jejich přáním je zůstat co nejdéle v domácím prostředí se svými blízkými," vysvětlila ředitelka Jitka Řepová z kutnohorského Domova Barbora.

Ředitelka domova seniorů: Prožitkové místnosti navozují pocity z mládí

Léta stála stavba torza domova pro seniory v Uhlířských Janovicích na Kutnohorsku. Až minulý rok se situace změnila a budova se mohla dokončit. Koncem srpna pak zástupci Středočeského kraje i s premiérem Bohuslavem Sobotkou dům pro více než 150 seniorů slavnostně otevřeli. Jeho ředitelka Jana Pivoňková přiznává, že po měsíci provozu drobné nedostatky musí řešit, novým obyvatelům se podle ní v domově líbí.

Před měsícem se po náročné dostavbě domov otevřel, s jakými problémy se dnes nejčastěji potýkáte?

Samozřejmě nejčastěji s problémy provozními. Stále hledáme nejvhodnější řešení a nastavení všech správných chodů v domově. Ale myslím, že se nám daří, spoustu počátečních problémů postupně překonávat a věřím, že v nejbližší době bude vše fungovat tak, jak má, a to ke spokojenosti naší, ale především našich klientů.

Jsou to spíše běžné obtíže spojené s denním chodem zařízení, nebo závažné nedostatky nové budovy?

Závažné nedostatky budovy jsme zatím žádné neobjevili. Vzhledem k tomu, že jsme ještě neprošli zatěžkávací zkouškou, zimním obdobím, nemůžeme hodnotit úplně. Uvidíme na jaře. Jinak zatím jsme se vším spokojeni, stavba i vybavení fungují tak, jak mají.

Domov má kapacitu přes 150 míst a je plná. Jak velká je poptávka? Kolik lidí čeká na pořadníku?

Domov má kapacitu 154 a je v současné době plně vytížena. Dalších 168 žádostí o ubytování evidujeme v pořadníku. Z toho je vidět, jak o velkou poptávku jde. Naplnili bychom ještě jednu takovouto budovu.

Dá se říct, že byste další prostory v areálu uvítali?

Naše kapacity jsou již naplněny, samozřejmě pokud by byla možnost dalších prostor, byli bychom je schopni klienty naplnit. Ale vzhledem k prostorovým možnostem, toto nevidím moc reálně.

Jak obyvatelé Uhlířských Janovic vnímají pro region významné zařízení na svém území, našli zde někteří z nich práci?

Určitě dostavbu domova vnímají dobře, vyřešil se tolik let neutěšený stav rozestavěné budovy a budou vyřešeny komunikace v okolí areálu. Mnoho z našich zaměstnanců je přímo z Uhlířských Janovic, nebo blízkého okolí. Myslím si, že všechny tyto důvody jsou pro obyvatele důležité.

Jak reagují samotní klienti na nové prostory? Převažují pozitivní ohlasy?

Stejně tak jako my, tak i naši klienti si musejí na nové prostory zvyknout a postupně se s nimi seznámit. Musím ale říci, že kladné hodnocení převládá a jsem za to velice ráda. Samozřejmě se setkávám i s některými kritickými hodnoceními, ale vše se snažíme vyřešit ke spokojenosti klienta.

Jaké služby domov nabízí?

Náš domov nabízí řadu doplňkových služeb pro klienty kadeřnické služby, pedikúru, zajištění nákupů pro klienty. Dále zde máme plně vybavené prostory pro rehabilitace i tělocvičnu. Nabídnout můžeme krásně zařízenou místnost pro pracovní terapii, kterou klienti velmi rádi využívají.

Jak vypadají terapie?

Zde se provádí různé činnosti od ruční tvorby přes promítání filmů až po sezení s různými osobnostmi. Klienti mohou rovněž využívat takzvané prožitkové místnosti, které jsou zařízené v retro stylu, slouží k setkávání klientů a mají za cíl navodit pocit z jejich mládí. Zde si mohou popovídat, uvařit kávu, poslechnout oblíbené písničky, či se zde dají konat různé aktivizační činnosti. Rovněž zde máme keramickou dílnu, která bude v provozu od listopadu.

A co v případě, když chtějí obyvatelé domova vyrazit ven?

Mohou navštívit senior park s přístroji umístěného v zahradě domova. Jedná se o přístroje, které slouží k rozvoji a udržení motorických schopností našich klientů. Rovněž mohou využít procházek v našem areálu i mimo něj.

Co je mezi klienty nejoblíbenější?

V současné době zřejmě právě pracovní terapie, kdy jsou zapojováni do nejrůznějších pracovních činností a jsou pro ně realizovány různé volnočasové aktivity. Stejně tak jsou i hojně využívány prožitkové místnosti.

Daří se vám nákladný provoz financovat? Jaké máte zdroje?

Náš provoz je hrazen z různých zdrojů, které tvoří příspěvky na péči, ošetřovné, příspěvek zřizovatele, kterým je Středočeský kraj, ale také i příspěvky Ministerstva práce a sociálních věcí, i jiné zdroje, jako jsou obce, nebo sponzoři.

Koho můžete do tohoto zařízení přijmout?

Naše zařízení je připraveno přijmout osoby, které naši péči bezodkladně potřebují. Tyto osoby mohou trpět různými formami demence, ať se již jedná o Alzheimerovu chorobu nebo stařeckou demenci. Pro tyto osoby zde máme tři oddělení se specializovanou péčí. Pro seniory zde máme dvě oddělení zde jsou přijímány osoby, které se o sebe již nedokáží plně postarat a potřebují pomoc někoho jiného.