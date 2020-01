Budovu vlastní Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která v rámci modernizace trati počítala s jejím zbouráním. Proti tomu se však místní rázně postavili (stejně jako na obranu budov, na něž jsou zvyklí jako na nedílnou součást svých bydlišť, vystoupili i sousedé z Černošic a Srbska). Občanské aktivity si nepřejí novostavby, ale opravy nynějších budov. Ta na všenorské zastánce by mohla mít velkou šanci na zachování – vlastní modernizaci totiž nebrání. Na konečné rozhodnutí se nicméně zatím čeká.

Iniciativa Zastávky Černošice, Všenory, Srbsko ve spolupráci se spolkem Na jedné vlně se dohodla se SŽDC, že alespoň na jeden den ukáže, jak přívětivou podobu by současné prostory mohly dostat. „Cestující si budou moci vybírat z nabídky kvalitní kávy a čajů a čerstvého domácího pečiva; k dispozici bude také denní tisk,“ sdělil Deníku Martin Lánský z agentury Right Communications. S tím, že o občerstvení se postará místní občan Filip Doktor.

Ten přitom počítá s tím, že by u trati nemusel servírovat kávu jen ojediněle. „Správě železnic i obci Všenory jsem již dříve avizoval vážný zájem zprovoznit zde občerstvení, pokud se podaří budovy rekonstruovat,“ připomněl Doktor s tím, že čtvrteční akci vnímá jako možnost vyzkoušet provoz bistra nanečisto. „Nevidím v současnosti žádný vážný důvod, který by rekonstrukci bránil,“ míní, že by se jeho představy mohly stát skutečností.

Jak vše dopadne, se však teprve ukáže. „Budoucnost zastávky závisí především na postoji Obecního úřadu ve Všenorech. Z dosavadních vyjádření radnice vyplývá, že se nechce smířit s minimálním standardem v podobě prefabrikovaného přístřešku,“ poznamenal Lánský. S tím, že tématu by se místní zastupitelstvo mělo věnovat na svém lednovém zasedání.

Podpora osobností žijících v okolí

Ovlivňovat mínění ve prospěch zachování budovy chtějí aktivisté ve čtvrtek ze všech sil. Kromě kavárenské nabídky připraví pro zájemce také možnost prohlídek interiéru, k vidění budou historické fotografie zastávky i vizualizace představující, jak by mohla vypadat po rekonstrukci.

Chybět nebude ani představení výsledků sběru podpisů pod petici za záchranu všenorské zastávky, jež byla v tomto týdnu předána úřadům. „Potvrdila drtivou podporu místních lidí ve prospěch zachování a znovuoživení těchto budov,“ řekl Jan Černý z petičního výboru.

Pochlubit se může 1911 popisy, z nichž 771 patří obyvatelům Všenor; podle organizátorů petice to představuje 58,4 procenta obyvatel obce. Nechybí ani podpisy známých osobností žijících v okolí: podporu vyjádřili hudebníci herečka Eliška Balzerová či hudebníci Ewa Farna, Jan Matěj Rak a Jiří Stivín.

Rozruch kolem kolejí na berounské trati



* Petice za zachování budovy železniční zastávky a její modernizaci



- Vznikla začátkem června 2019 v reakci na podklady, které SŽDC a projekční firma SUDOP Praha rozeslaly obcím na dolní Berounce. Petiční výbor vytvořily dvě desítky občanů ze Všenor, Černošic, Černolic a Prahy.



- Zatímco do té doby se ochraně budov u zastávek na berounské trati věnovala zejména místní občanská iniciativa „Zastávky Černošice, Všenory, Srbsko“, v souvislosti s peticí se okruh zastánců zachování budov rozšířil. Zahrnuje kromě jednotlivých občanů a místních obcí i další lokální organizace, například spolek Na jedné vlně, který usiluje o zvýšení kvality života na dolní Berounce.



* Iniciativa Zastávky Černošice, Všenory, Srbsko



- Občanská iniciativa vznikla v roce 2012 v Černošicích a postupně se rozšířila do dalších obcí na trati z Prahy do Berouna.



- Usiluje o zachování podoby výpravních budov železnice v uvedených obcích ve stylu filozofie: nebourat, ale opravit.



* Železniční zastávka Všenory



- Rozvoj Všenor úzce souvisí s vybudováním České západní dráhy, jedné z nejstarších železničních tratí v Čechách (1862). Právě železnice přivedla do údolí Berounky pražskou smetánku, která si zde v hojném počtu stavěla letní byty.



- Dnes je zdejší zastávka součástí trati číslo 171 z Prahy do Berouna. Trať je ve špatném technickém stavu a zároveň intenzivně zatížená osobní i nákladní dopravou. Právě začala rekonstrukce trati, která by měla omezit problémy s hlukem a zabezpečením trati a mírně zkrátit dojezdové časy. Zásadní by pak měl přinést plánovaný železniční tunel pro rychlíky a nákladní dopravu z pražského Smíchova do Berouna. Trať číslo 171 by pak sloužila pouze pro příměstskou a regionální dopravou.



- Výpravní budovy v zastávce Všenory jsou sice nyní zanedbané, zachovaly se ale v nezměněné podobě včetně původní secesní výzdoby. Proto sílí hlasy, aby je SŽDC opravila a s pomocí místních lidí jim vtiskla nový život.



Zdroj: Right Communications