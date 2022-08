Ředitel středočeské policie Václav Kučera Deníku řekl, že nové posily by se uplatnily plošně po celém kraji. Nejpotřebnější by však byly zejména v nejbližším okolí hlavního města – na Praze-východ i Praze-západ – a pak v oblasti velkých měst. Typicky tam, kde je na výběr větší nabídka pracovních příležitostí. Podle Kučerových slov jsou však „konkurenty“ středočeské policie i jiné složky Policie ČR: často se prý stává, že noví kolegové poté, co získají praxi, uspějí ve výběrových řízeních na obsazení vyšších pozic u policie v Praze nebo přecházejí k útvarům s celostátní působností. To ředitele na jedné straně těší – ukazuje se, že se policisty daří připravit tak dobře, že jsou pak úspěšní – a na straně druhé mu přináší vrásky; je třeba hledat náhradu, protože odcházejí na nová působiště.

Do služby po roce příprav

Noví lidé přicházejí. Nejnověji středočeský ředitel přivítal 20 čerstvých posil: policistek a policistů, kteří vstoupili do služebního poměru od počátku srpna. Pět žen a patnáct mužů vzápětí mohlo obléct policejní uniformy. Že mají předpoklady dělat svým působením služebnímu stejnokroji čest, už podle podle policejní mluvčí Vlasty Suchánkové ukázalo přijímací řízení. „Všichni uspěli jak v testech fyzické zdatnosti a u psychotestů, tak prokázali i výborný zdravotní stav,“ konstatovala.

Zdroj: Youtube

Připomíná však, že než se postaví po bok svých kolegů v „ostré“ službě, ještě to nějakou dobu potrvá. „Čeká je profesní vzdělávání k výkonu povolání, tedy celá řada vzdělávacích aktivit, aby byli na službu řádně připraveni,“ připomněla Suchánková. Na úvod jde o dvanáctiměsíční ZOP neboli základní odbornou přípravu. To je doba, kdy se z nováčka stává policista. Pod vedením specialistů, lektorů a instruktorů se učí vše, co jednou bude či může potřebovat znát a umět. „Připraví se jak v teoretické rovině, tak pak při následné řízené praxi i na zvládání již konkrétních situací a zákroků, které budou součástí každodenní práce. S tím souvisí i ovládání policejní zbraně, výcvik ve střelbě, ale i podmínky pro její zákonné použití a podobně,“ upřesnila Suchánková. Po zdárném ukončení ZOP budou noví policisté vykonávat službu na svých nových působištích: většina v rámci pořádkové policie, ale někteří i u policie dopravní či cizinecké.

Po škole se plat zvyšuje

Už nástupem k Policii ČR náleží náleží novým policistům a policistkám služební příjem, připomněla mluvčí, jak je to s penězi. S tím, že ten budou pobírat i v rámci ZOP, kdy mají současně bezplatné ubytování i stravování. „Po uplynutí zkušební doby jim bude přiznán i náborový příspěvek, který dosahuje výše 150 tisíc korun,“ konstatovala Suchánková; zkušební doba činí šest měsíců. Po nástupu je minimální měsíční příjem 26 420 Kč, po ukončení studia se základní příjem zvýší zhruba o 4800–8800 Kč; na vybraných útvarech se ještě vyplácí stabilizační příplatek od dvou a půl tisíce do pěti tisíc. Plus zvláštní příplatek, osobní příplatek, odměny a další příplatky i benefity.

Kdo si zaslouží Cenu hejtmanky? Obyvatelé kraje mohou navrhovat osobnosti

Mluvčí dále uvedla, že od počátku roku vstoupilo do řad středočeské policie přes 120 nových „mužů a žen zákona“. Dalším, které by služba lákala, radí využít e-mailové adresy nabor.stredocesi@pcr.cz, jejímž prostřednictvím se mohou o práci u středočeské policie dovědět víc. Podmínkami přijetí jsou věk nad 18 let, občanství České republiky, fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost a vzdělání středoškolské s maturitou nebo vyšší. Sluší se připomenout, že nezbytná je i bezúhonnost – podle Kučerových slov se už stalo, že zájem přejít na správnou stranu zákona projevili i lidé, kteří byli v minulosti trestáni. Ti tedy měli smůlu.