Ohlas byl obrovský; hostivická pošta dostala na osmdesát kilogramů zásilek – 15 tisíc pohlednic s přáními, ale i dopisy a balíčky. Další ještě přicházejí. Zapojili se jednotlivci i rodiny, ale také celé školní třídy nebo družiny. Nebo i celebrity (včetně jen o necelých devět let mladší herečky Jiřiny Bohdalové). Další stále přicházejí, avšak bohužel se jimi už adresátka nepotěší.

„Naši hostivickou babičku si dnes v noci v tichu povolali do nebe,“ svěřil Strach facebooku. Připomněl, že v posledních týdnech bylo vidět, jak jí tělo slouží stále méně a méně a méně – a právě kvůli tomu se zrodil nápad s výzvou na sociálních sítích. „Řekli jsme si: desítky, stovky, možná tisíce pohlednic lásky i od úplně cizích lidí jí zase vrátí energii – a chuť dát nakonec i tu stovku,“ přiblížil Strach, jak s manželkou uvažovali. Lidé se zapojili úžasným způsobem, avšak plánům nebylo přáno, aby došly naplnění. „Pánbůh se rozhodl jinak a vzal babičku k sobě, aby se zase mohla obejmout se svým synem. A odešla radostná, i přes únavu se včera usmívala a tiskla nám ruce,“ napsal Strach v úterý na facebook. „Protože byla obklopena tolika květinami, pohlednicemi, pozdravy a dárky od vás,“ uvedl. V pondělí nicméně připomněl, že předávání přání a dárků nefotil: vhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu to nepovažoval za vhodné; už té chvíli to nevypadalo příznivě. „Ještě v neděli stihla oslavit narozeniny s celou širší rodinou. Usnula klidná a šťastná,“ doplnil.

Režisér slibuje, že poslané dárky věnují Strachovi charitě, sladkosti pak dětem ve školách či dětských domovech. Už v pondělí, kdy na facebooku poděkoval všem, kteří se zapojili – svěřil se, že ho to přimělo až k slzám – naznačila jeho slova novou výzvu; nyní už pro každého zvlášť. „Každý máme kolem sebe nějakého dědečka, babičku, kohokoli, kdo potřebuje naši pomoc. Kdo se dívá, vidí je. Buďme těmi, kteří vidí!“ vzkázal lidem, kteří poslali přání, že teď už je na nich, co bude dál. Proč by si nemohli najít blízkého seniora podobně, jako se on s manželkou spřátelili s paní Badalovou?

Popřejte k narozeninám hostivické bábince, vyzývá veřejnost režisér Strach

Že stačí se jen porozhlédnout, potvrdila ve facebookových ohlasech Regina Vojtěchová: „I já jsem si kdysi našla takovou babičku, tak vím, o čem mluvíte. Dnes nám náš vztah dává mnohem víc, než jsme si kdy představovaly!“